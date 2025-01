Video. Así fue el dramático rescate de Milky Dolly, la famosa influencer que casi se ahoga en río Coronda La reconocida influencer porteña fue rescatada en Sauce Viejo en la madrugada del viernes, tras darse vuelta el kayak en el que navegada. Su dramático relato conmocionó a sus seguidores.

La característica tranquilidad de la localidad costera de Sauce Viejo se vio interrumpida en la madrugada del viernes por los gritos de auxilio de una joven a la que se le dio vuelta el kayak en el que navegaba, y fue rescatada por personal policial. Con el paso de los días se supo que la mujer que casi se ahoga en el río Coronda es Milky Dolly, una famosa influencer porteña y modelo.

La chica, de 21 años y oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, fue rescatada del agua totalmente conmocionada y agotada luego de pasar un largo rato aferrada a la vegetación ribereña para no hundirse, ya que no sabía nadar. Fue un amigo el que dio aviso a la Comisaría 19° luego de que la joven desapareciera con la embarcación. Afortunadamente, la joven pudo ser rescatada y el incidente no pasó a mayores.

La mujer que casi se ahoga en el río Coronda es Milky Dolly, una famosa influencer porteña y modelo, que cuenta con 63.000 seguidores en TikTok, y otros tantos miles en plataformas como Instagram y Youtube, donde suele compartir videos musicales, sesiones de fotos y contenido relacionado con moda y maquillaje.

El relato de Milky Dolly sobre su incidente en el río Coronda

Fue la influencer, que se destaca por su estilo particular inspirado en la estética kawaii y el anime japonés, la encargada de relatar la situación a través de un video de TikTok, en el que dio detalles de lo ocurrido: “Ayer casi me ahogo. Estaba andando en kayak a las 6 de la mañana… sí, no era hora para andar en kayak”, comenzó reconociendo. “Estaba en el medio del río, donde ya no hacés pie, y el kayak se me dio vuelta. Yo no sé nadar bien, así que fui como pude a la orilla arrastrándome, y en un momento me fui para abajo”, contó Milky, quien aseguró que estuvo “dos minutos en el fondo del mar (sic)”.

“Con todas mis fuerzas me fui para arriba y me arrastré hasta la orilla. Por suerte, empecé a gritar y llegó la policía”, relató la joven, que compartió imágenes de los momentos posteriores cuando fue rescatada por los efectivos policiales, y atendida por médicos. La influencer concluyó el video con la reflexión de que si nadie la hubiera escuchado gritar, “ya no existiría” y que se trató de la experiencia más traumática de su vida.

El dramático rescate de Milky Dolly en Sauce Viejo

El operativo comenzó tras una llamada telefónica a la Comisaría 19°, en la que un joven alertó que su amiga había desaparecido de su vista después de un accidente con el kayak en Sauce Viejo. De inmediato, un móvil policial se dirigió al lugar señalado. Al arribar, los agentes divisaron el kayak volcado cerca de la costa y, poco después, a la joven aferrada a matorrales y camalotes en una zona de difícil acceso, caracterizada por una barranca de siete metros de altura. La mujer, visiblemente agotada, pedía ayuda, lo que encendió las alarmas de los rescatistas.

Con el apoyo de otro móvil policial, los agentes utilizaron cuerdas de un barco cercano para llevar a cabo el rescate. Tras varios intentos y constantes palabras de aliento a la joven, lograron subirla de manera segura a la cima de la barranca. La víctima llevaba puesto un traje de baño y un chaleco salvavidas, lo que le permitió mantenerse a flote hasta ser rescatada. Cabe destacar el esfuerzo del equipo policial, que tuvo que atravesar 800 metros de terreno prácticamente intransitable para llegar hasta la joven, quien se encontraba desorientada y visiblemente afectada por la experiencia.