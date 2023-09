Continúan las audiciones en Got Talent Argentina (Telefe) y los jurados, La Joaqui, Abel Pintos, (cantantes), Florencia Peña (actriz) y Emir Abdul (bailarín), siempre se encuentran con sorpresas. En esta ocasión, el concursante Héctor Sacchi interpretó la canción “It’s my life” de Bon Jovi y, además, no dudó en hacerle una sorprendente confesión a Abel. Sus dichos dejaron desconcertado al artista.

Got Talent Argentina: la impactante confesión que le hizo Hector Sacchi a Abel Pintos

El joven contó que “era empleado bancario” y Florencia le dijo: “Me gusta mucho que hayas encontrado la música, como para escapar de la asfixia del día a día. Debe ser muy estresante cuando tratas con atención al público”.

Ante esto, Héctor expresó: “Es estresante, pero gratificante. Yo atiendo jubilados, pensionados, ese tipo de clientes. Me crié con mis abuelos y para mí el que no los respeta, no hace honor a su historia”. Pero, eso no es todo, sino que reveló que su tía “conoció a Pintos” y esto descolocó al juez.

“Una vez te ayudó a hacer un plazo fijo. Se sacó fotos con vos y todo”, comentó Sacchi. El cantante lo oyó le preguntó: “Le mandamos un beso enorme a tu tía… ¿Cómo se llama?”, y él le dio el nombre: “Liliana”, respondió.

La dura devolución de Abel Pintos cuando un concursante de Got Talent Argentina cantó un tema de él

Lisandro Machado se presentó con la canción “Como te extraño” de Pintos. Este suceso hizo enojar al cantante y no dudó en darle una devolución negativa.

Abel confesó: “A mí no me gustó, pero me emocionó”, haciendo referencia a que la “emoción” se debía que el joven “se encuentre ahí parado” y no por “haber elegido un tema de su autoría”.

Ante esto, añadió: “Yo te agradezco mucho que hayas elegido una canción mía porque, también, destaco que es difícil estuviera quien estuviera acá elegir una canción de ese artista”.

Para concluir, se sinceró: “A mí no me gustó la versión, pero te pido, encarecidamente, que salgas de tu comedor, vayas a estudiar y te empieces a subir a muchos más escenarios para que te podamos disfrutar. Sos, realmente, un cantante emocionante”.

Abel Pintos fulminó a dos participantes de Got Talent Argentina

Subieron al escenario “Los chicos de la peatonal” y la performance hizo emocionar La Joaqui, Peña y Abdul (bailarín), pero Abel fue quien terminó quedando muy desilusionado e hizo unos comentarios negativos.

Ambos se subieron al escenario con un cartel que decía: “Disculpen las molestias, es para poder seguir estudiando” y, luego, comenzaron a tocar un violín y una guitarra. Con estos instrumentos interpretaron un mix de canciones.

Cuando terminaron, Florencia expresó: “Me parece que acá nos conmovió a todos el amor, la hermandad, las ganas. Además, el hecho de que sean músicos callejeros y busquen estudiar”.

Por otro lado, Emir remarcó: “A mí lo que me conmovió es como empezaron tocando con tanto corazón y complicidad. Por momentos sentía que el violín desafinaba, pero conectaba con ustedes. Por otro lado, no tanto musical, sino la conexión que tenían”.

Ante esto, La Joaqui comentó: “Sinceramente, si hubieron cosas que no estuvieron bien no las observe. A mí me gustó lo que vi. Tienen que terminar de entender que no son principiantes”.

Aunque fueron positivos los comentarios del resto de los jueces, Pintos dio una devolución negativa: “Son muy carismáticos y tiernos. Fue muy desordenado. Realmente, estaba esperando que terminen. Entiendo la emoción y adrenalina. Trataba de llevarme al contexto en que vienen para justificar el desorden”.

