A principios de 2023, Leonardo Sigal fue la persona que denunció a Elian Ángel Valenzuela, mejor conocido como “L-Gante”, por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de drogas. Ante esto, estuvo detenido. Después de tanto tiempo encerrado, en septiembre recuperó su libertad y dio varias entrevistas. Por este motivo, el abogado habló con el periodista Juan Etchegoyen para “Mitre Live” y manifestó su indignación. Además, exige que lo vuelvan a meter en la cárcel y contó el calvario que vivió su cliente en el momento que lo soltaron.

El abogado Leonardo Sigal pide que vuelvan a encerrar a L-Gante

Leonardo comenzó diciendo: “Nosotros fuimos a la cámara en queja y lo que hicieron, ahora, es solicitar la detención desde la fiscalía, nuevamente, de Elian Valenzuela. Entendemos que eso es correcto, aunque Diego Storto haya dicho que “no hay ninguna posibilidad que vaya preso de nuevo”.

Además, comentó: “Es una barbaridad que a L-Gante le hayan dado la medida de coerción. Peligra su libertad a esta hora. Se revocó su liberación y el fiscal pidió su detención. Ya le habían revocado varias cosas y entendemos que está más que probado la legitimación legal de libertad por parte del cantante”.

Luego, confesó: “Se encontraron estupefacientes en el allanamiento. La droga está diseminada por toda la casa”.

Ante esto, se refirió al feo suceso que vivió su clienta cuando el artista fue liberado: “El día después, a mi cliente le rompieron un vidrio de su casa. Hicimos la denuncia, el tema es que los medios dan vuelta la carga de la prueba”.

Además, aseguró: “La víctima lo que quiere es tranquilidad y está muy enojado. Acá no hay invento de nada”.

Por último, añadió: “General Rodríguez no tiene la infraestructura para darle seguridad ni a mi cliente ni a nadie. La policía no tiene disponibilidad para esto, es responsabilidad del Estado brindarle seguridad. No se la está cuidado y quieren lavarle la imagen a L-Gante con estas entrevistas”.

L-Gante confirmó que tuvo un romance con Wanda Nara.

En una entrevista con “ratingshow” el artista de cumbia 420 confirmó lo que se venía rumoreando hace meses: tuvo una relación con la modelo Wanda Nara.

Primero se refirió a Tamara Baez, la madre de su hija Jamaica: “Yo, en mi vida, tuve una sola novia que fue Tamara y me separé hace ya un año”. Ante esto, confesó: “Después de eso me emocioné con la fama”.

Pero, eso no es todo, sino que habló sobre Nara: “También, lo más cerca que estuve de una relación fue con Wanda Nara y hasta ahí. Lo demás… Todo de paso”.

El entrevistador, tras escucharlo, le consultó: “¿Hablaste con Wanda?”. Él, sin problema, dijo: “¿Al salir de la cárcel? Sí, piola. Mantengo siempre el contacto. Re de 10″.

Leé más notas de La Opinión Austral