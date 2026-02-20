Un conflicto vial terminó con un hombre muerto en plena vía pública en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui. El hecho ocurrió el jueves 19 de febrero, alrededor de las 18, en la intersección de avenida Doctor Luis Agote y calle 366.

Según informó de manera oficial la Policía, personal del Comando de Patrullas de Berazategui acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre una pelea de tránsito. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica y a pocos metros a otro sujeto involucrado en el episodio.

El hombre fallecido fue identificado como Darío Andrés Lau, de 51 años, domiciliado en la zona. En tanto, el motociclista fue identificado como Agustín Elías Perrone Carozzo, de 25 años.

El relato oficial y la secuencia del enfrentamiento

De acuerdo al parte policial firmado por el comisario mayor Javier Garro, jefe de la Estación de Policía de Berazategui, el conflicto se originó por un incidente de tránsito entre un Chevrolet Corsa verde, patente DGY-850, conducido por Lau, y una motocicleta Honda CBX 250, dominio 793-EVE, en la que circulaba Perrone.

This browser does not support the video element.

Un testigo presencial declaró que, tras el choque, el conductor del automóvil descendió del vehículo, tomó un palo y comenzó a agredir al motociclista. En ese contexto, el joven respondió con dos golpes de puño. Lau cayó al suelo y quedó tendido sobre el asfalto.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el fallecimiento en el lugar.

This browser does not support the video element.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 descentralizada de Berazategui, a cargo del secretario doctor Llobet, dispuso la aprehensión de Perrone Carozzo por el delito de homicidio.

El video que se viralizó en redes sociales

El episodio quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales y que aportó imágenes clave sobre lo ocurrido. En la grabación se observa una fuerte discusión entre ambos conductores tras el impacto.

En las imágenes se escucha al motociclista recriminarle al automovilista por los daños en la moto. Luego, el conductor del Corsa desciende del vehículo con un palo y golpea al joven en el brazo y en la zona del cuello. Acto seguido, el motociclista responde a golpes de puño. Segundos después, el hombre mayor cae al asfalto y no vuelve a incorporarse.

La difusión del video generó conmoción en la comunidad de Ranelagh y reavivó el debate sobre la violencia en episodios de tránsito.

Autopsia y claves de la investigación por homicidio en Berazategui

La causa quedó caratulada como homicidio y la investigación avanzó bajo la órbita de la UFI N° 1 de Berazategui, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes.

La autopsia resultará determinante para establecer si la muerte se produjo como consecuencia directa de los golpes recibidos o si influyó el impacto de la caída contra el asfalto. Algunas versiones preliminares mencionaron la posibilidad de una descompensación, aunque la Justicia aguardará el informe médico forense para confirmar la causa exacta del deceso.

Mientras tanto, el joven motociclista permanece aprehendido a disposición judicial. El expediente deberá determinar si actuó en legítima defensa o si existió un exceso en la respuesta frente a la agresión.

El caso volvió a poner en el centro de la escena la escalada de violencia en conflictos viales, que en cuestión de segundos pueden derivar en consecuencias irreparables.