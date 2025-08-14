VII Fórum Nacional de Energía: Argentina debate su agenda para un modelo competitivo, sostenible y soberano Con el lema “Agenda Energética Argentina… lo urgente y lo importante”, el VII Fórum Nacional de Energía convocó a referentes empresariales, técnicos y autoridades para debatir los desafíos y oportunidades del sector, y delinear un camino hacia un modelo energético competitivo y sostenible. "Hay que fijar prioridades y entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir como gobierno”, señaló la Secretaria de Energía, María Tettamanti.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El VII Fórum Nacional de Energía, organizado por LIDE Argentina en el Alvear Icon Hotel, reunió a más de 150 líderes empresariales, autoridades y expertos del sector para analizar el futuro de la agenda energética argentina bajo el lema “Agenda Energética Argentina… lo urgente y lo importante”.

Durante la jornada, se debatió cómo avanzar hacia un modelo energético competitivo, sostenible y soberano, capaz de generar divisas, atraer inversiones y consolidar el rol estratégico de la energía en el desarrollo nacional.

El Presidente de LIDE Argentina, Rodolfo de Felipe, destacó el rol estratégico del sector: “La Argentina tiene muchos impulsores de su desarrollo, pero hay cuatro turbinas en especial que serán capaces de motorizar un gran salto de progreso para el país: el agro, la minería, la economía del conocimiento y la energía. Esta última está llamada a generar una importante cantidad de divisas en los próximos años. Para que eso ocurra, necesitamos una agenda previsible, que priorice lo importante por sobre lo urgente. Energía sustentable, competitiva y soberana.”

Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina.

El primer panel del día reunió a los presidentes de las cámaras del sector: Gabriel Baldassarre (AGEERA), Pablo Tarca (ATEERA), Fernando Pini (ADEERA) y Eduardo Beloqui (AGUEERA) expusieron los principales desafíos del sistema eléctrico nacional. Coincidieron en que la falta de eficiencia, los precios desalineados y las barreras a la inversión requieren una reforma estructural urgente.

Germán Guido Lavalle, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, presentó los avances en reactores nucleares pequeños. Destacó su potencial para diversificar la matriz energética con soluciones seguras y escalables.

En un panel técnico, Daniel Ridelener (TGN), Oscar Sardi (TGS), Gustavo Chaab (VMOS), Pablo Tarca (TRANSENER) y Eduardo Carranza (Terminal Puerto Rosales) analizaron las restricciones actuales en ductos y electroductos, junto con los proyectos clave para destrabar el crecimiento.

Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, compartió un caso de éxito en energías renovables. Expuso cómo la empresa transforma su operación a través de inversiones con foco en sostenibilidad y descarbonización.

Adolfo Storni (CAPEX), Gabriela Aguilar (Excelerate Energy), Javier Rielo (TotalEnergies Cono Sur) ofrecieron su visión sobre el presente y futuro del sector. El panel fue moderado por Nicolás Gadano.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de la Secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. La funcionaria hizo un análisis del sector energético y dijo que es importante “crear un ámbito confiable y que los privados lo vean perdurable para fomentar la inversión”. “Hay que fijar prioridades y entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir como gobierno”, señaló, ante más de 150 empresarios y analistas del sector.

Martín Genesio, presidente de LIDE Energía y CEO de AES Argentina, expresó su visión con una mirada de largo plazo: “Si bien las urgencias y lo urgente siguen y seguirán copando parte de la agenda, en LIDE Energía volvimos a enfocarnos en lo verdaderamente importante para el sector: que Argentina, con el desarrollo de su potencial, cumpla un rol clave en la transición energética. Consolidar ese camino debe ser la agenda a desarrollar”.

Premio LIDE Energía 2025

Ganadores del Premio LIDE Energía 2025, distinción a la excelencia y liderazgo en el sector.

Como cada año se reconoció a líderes y organizaciones que impulsan el desarrollo energético del país:

Premio LIDE Energía Categoría Articulación Institucional: Cámara Eólica Argentina – Ing. Martín Brandi

Premio LIDE Energía Categoría Innovación Energética: Comisión Nacional de Energía Atómica – Ing. Germán Guido Lavalle

Premio LIDE Energía Categoría Liderazgo Femenino: Lic. Gabriela Aguilar

Premio LIDE Energía Categoría Trayectoria Energética: Ing. Daniel Ridelener.