Pablo Cuello de 18 años, oriundo de Yerba Buena, superó la etapa de “Knockouts” en La Voz Argentina (Telefe) y logró continuar en el team “Miranda!”; tras su impresionante performance, el Chaqueño Palavecino quedó impactado y decidió cantar con el joven artista.

En esta etapa, Cuello se enfrentó a Ámbar Carrizzo con una versión impactante de “Quedate” de Quevedo y Bizarrap; su interpretación no solo encendió al jurado, sino que lo hizo avanzar mientras su rival quedaba eliminada.

Durante la devolución, se desplegó uno de los momentos más emocionantes de la noche: Pablo expresó que escucha de todo, desde “Juan de la calle” hasta “Ariana Grande”; El Chaqueño, invitado como co-coach, se levantó de su silla y compartió, junto a él, los primeros acordes de “Juan de la calle”, convirtiéndose en un dúo improvisado y emotivo al cantar juntos este clásico folclórico.

Luego, Ale Sergi entregó la devolución final.“Era un desafío enorme y nos sorprendiste”, aseguró, y, añadió: “Mi consejo es que te la creas más”, le aconsejó, reafirmando su continuidad en el certamen.

Antes de su aparición televisiva, Pablo visitó la academia Acorde, fundada, recientemente, en Yerba Buena, donde grabó un cover de “My Way” de Frank Sinatra; sus responsables, sin saber que era aspirante del programa, destacaron su potencial. “Tiene una voz muy particular y un potencial enorme… Quizás, ni él mismo lo dimensiona”, destacaron.

Es estudiante de medicina y cantante “por hobby”, impulsado por el legado y el aliento de su abuelo paterno; también, es hincha de San Martín de Tucumán.

El Chaqueño Palavecino le susurró una inesperada frase a Soledad Pastorutti y se volvió viral

Además de los momentos de tensión que suelen protagonizar los participantes o jurados del reality, el programa también deja algunas perlitas que divierten a los televidentes; así, en una de las últimas emisiones, el Chaqueño Palavecino le susurró una inesperada frase a Soledad Pastorutti y, el momento, se volvió viral.

Durante la etapa de los “Knockouts”, los jurados del ciclo conducido por Nico Occhiato cuentan con el apoyo de un co-coach; su rol no solo es ayudar en la preparación vocal de los participantes antes de cada presentación, sino, también , colaborar en la difícil decisión sobre el futuro de los concursantes; en este marco, el ícono del folklore asumió la tarea de ayudar a “La Sole” en esta fase importante de la competencia.

Tras el knock-out entre Alan Lez y Valentina Otero, del equipo de Lali Espósito, la jurado optó por quedarse con Lez, lo que dejó a Otero fuera de la competencia de canto; sin embargo, la joven desplegó tanto talento y potencial en su interpretación que Palavecino no dudó en sugerirle a Pastorutti que la “robe” para su equipo.

“Choreala”, le susurró el folklorista a la coach; aunque lo dijo en voz baja, el comentario fue captado por los micrófonos y, el público, pudo escucharlo sin problemas durante la emisión.

