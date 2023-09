La Comisión Banca de la Mujer del Senado trató este miércoles el proyecto de ley Olimpia, que modifica la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, incorporando la violencia digital. Ahora, con dictamen favorable, el proyecto podrá ser votado en el recinto.

Al respecto, Romina Zapata, integrante de Género y TIC (GENTIC) que, junto a ley Olimpia argentina, ha impulsado el tratamiento del proyecto, manifestó a La Opinión Austral: “Estamos muy contentas de poder seguir avanzando paso a paso, ahora ya con el dictamen del Senado”.

Cabe recordar que con 191 votos a favor, 2 negativos -de Javier Milei y Victoria Villaruel, de La Libertad Avanza- y 1 abstención -de Carlos Zapata, de Ahora Patria- en julio la ley Olimpia tuvo media sanción en Diputados.

“Nuestra expectativa es que ley Olimpia sea ley antes del fin de año. Si bien obviamente entendemos que el contexto es muy complejo porque hay elecciones en el medio, nuestra expectativa es que se pueda aprobar antes de fin de año en el Senado”, expresó.

Por otra parte, sobre el proyecto de ley Belén, que busca tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo, señaló que “todavía está en la Comisión de Legislación Penal de Diputados y no presenta novedades, por el momento no nos han dicho que se vaya a tratar prontamente”.

