A solo 48 horas del cierre de candidaturas para las elecciones nacionales del 26 de octubre, la política correntina se ve sacudida por un rumor que mezcla farándula y militancia: la vedette y panelista Virginia Gallardo podría encabezar en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia.

El posible desembarco de Gallardo, nacida en Corrientes capital el 25 de septiembre de 1985, fue confirmado como una opción por Lisandro Almirón, diputado provincial y principal referente libertario en el distrito. “Es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades. Es una figura interesante que puede sumar”, declaró a Radio Sudamérica.

La ex “Chica del Verano” y actual panelista televisiva, conocida también por su relación con Ricardo Fort y su reciente participación en la miniserie “Menem”, reconoció públicamente que recibió la propuesta. En diálogo con Pamela David en América TV, Gallardo afirmó: “Me lo ofrecieron, lo estoy pensando, voy a hacer lo que me diga mi corazón”.

Gallardo conoce a Javier Milei desde antes que llegara a la presidencia. Tomaba clases de economía con él y se cruzó hace unos años con Axel Kicillof en el programa de televisión “Polémica en el Bar”, en 2019.

El escenario político en Corrientes

La elección provincial del 31 de agosto, en la que se definirá la gobernación y unas 30 intendencias, concentra la atención política. Sin embargo, el cierre de listas para las nacionales obliga a los frentes a acelerar definiciones. En octubre, 950 mil correntinos elegirán tres de los siete diputados nacionales de la provincia.

En el tablero local, se disputan el poder cuatro frentes:

Vamos Corrientes , del gobernador Gustavo Valdés.

, del gobernador Gustavo Valdés. ECo , liderado por el exmandatario Ricardo Colombi, tras su ruptura con Valdés.

, liderado por el exmandatario Ricardo Colombi, tras su ruptura con Valdés. La Libertad Avanza , con Almirón como candidato a gobernador y la posible candidatura de Gallardo en la boleta nacional.

, con Almirón como candidato a gobernador y la posible candidatura de Gallardo en la boleta nacional. Limpiá Corrientes, encabezado por el intendente peronista Martín “Tincho” Ascúa.

Casi en paralelo a la noticia de Gallardo, en LLA surgió la versión de que Teresa Parodi sería candidata por el peronismo. Sin embargo, desde el frente opositor descartaron la versión y la cantautora negó enfáticamente la posibilidad. Fue en declaraciones a la emisora local TV5 realizadas sobre el mediodía del jueves. “Me llegó por distintos lugares (la versión) y la desmiento categóricamente. Eso es una noticia falsa, no sé de dónde salió eso. Es absolutamente infundado”, afirmó.

“Nunca recibí una propuesta. Y no la hubiera aceptado. Tengo bien en claro el lugar desde el cual me gusta hacer mi trabajo que es la música, la cultura. Ocupar una banca o estar en otro sector de la política no tiene nada que ver conmigo y no lo acepto”, remarcó la exministra de cultura de Cristina Kirchner.

En cambio, suena con fuerza el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, como opción para la lista a diputados.

Una definición contra reloj

El domingo a la medianoche vence el plazo para presentar oficialmente los candidatos ante el juez federal con competencia electoral, Juan Carlos Vallejos. Si en las elecciones provinciales ningún candidato a gobernador supera el 45% de los votos (o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo), habrá balotaje el 21 de septiembre, apenas un mes antes de las nacionales.