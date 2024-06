Virginia Demo fue la última expulsada de Gran Hermano (Telefe) y, a pesar de que se enfrentó a los panelistas en el debate, también, tuvo un fuerte cruce con el exparticipante del reality Walter “Alfa” Santiago, ya que defendió los maltratos que tiene Juliana “Furia” Scaglione con sus compañeros.

La fuerte pelea entre Virginia y Alfa de Gran Hermano

Virginia, indignada, expresó: “Alfa dice que lo agredí… resulta que yo te agredo y Furia no agrede… divino. Nunca dije que “era perfecta” y, por supuesto, me equivoco. He dicho tres o cuatro veces cosas que no debería decir, pero ella las dice por día”.

Luego, en otra parte de El debate, Walter dio a entender que “los concursantes dentro de la casa son nabos porque se creen todo lo que dice Furia“. “Lo que le funciona es la gente que la sigue, no es que los de adentro son tarados”, le respondió Demo.

“¿Pero… por qué la gente la sigue?”, le preguntó Walter, irritado. “La sociedad está arruinada; por eso, la siguen. Esto, es un reflejo de la sociedad”, reflexionó Virginia.

Para finalizar, aseguró: “Si gana es porque la sociedad está rota”.

¿Cuándo será la nueva gala de expulsión en Gran Hermano y quiénes están nominados?

Este domingo, no se hizo la gala ya que fue el Día del Padre y comenzó el inicio de un fin de semana largo debido a un feriado; por ende, decidieron posponer la gala de eliminación para hoy, lunes 17 de junio, ya que si la hacían en su programación habitual, podría haber afectado la audiencia.

Dentro de la placa, se encuentran: Furia, Martín Ku, Emmanuel Vich y Bautista Mescia.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que abandone la casa.

Leé más notas de La Opinión Austral