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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que amplía las Reglas de Protección Aeroespacial para reforzar la seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida tendrá vigencia del 8 al 11 de noviembre, fechas en las que el pontífice participará de actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Gobierno justificó la decisión por la presencia de autoridades nacionales y extranjeras y las concentraciones masivas previstas.

La disposición habilita el uso de la fuerza para derribar o destruir aeronaves de origen externo declaradas hostiles en las zonas restringidas TMA BAIRES y TMA CBA. Sin embargo, no alcanza a cualquier avión que incumpla una instrucción: exige confirmar una amenaza concreta contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

Cuándo podrán derribar una aeronave

El decreto establece que el derribo será un recurso de último momento. Antes deberán agotarse los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje.

Se considerará un acto hostil un ataque armado o la utilización, o amenaza inminente de utilización, de una aeronave como arma. Entre los indicios previstos figuran la presencia de armamento o una trayectoria, altitud o velocidad compatibles con un ataque, incluso después de las advertencias.

La declaración de hostilidad estará a cargo del comandante conjunto aeroespacial, el almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, quien deberá informar inmediatamente al ministro de Defensa.

La autorización final para aplicar la Regla de Protección Aeroespacial N° 004 quedará en manos de Carlos Presti. Milei delegó esa facultad en el funcionario durante la vigencia del operativo, aunque el Presidente podrá asumirla directamente cuando lo considere necesario.

Qué pasará con los aviones civiles

La normativa establece condiciones especiales para las aeronaves civiles. Su derribo solo podrá contemplarse ante un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no pueda neutralizarse por otros medios.

Si un avión civil desobedece las instrucciones de los controles aéreos, la respuesta deberá limitarse a la interceptación y la orden de aterrizaje. Por lo tanto, el incumplimiento de una instrucción no habilita automáticamente el uso de armamento.

Las restricciones al espacio aéreo durante la visita papal

El Comando Conjunto Aeroespacial coordinará con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones de circulación en las dos zonas alcanzadas.

Según la gravedad de cada irregularidad, podrán establecerse tres niveles de control: coordinación con los servicios de navegación aérea para desviar vuelos civiles; subordinación directa de esos servicios al comando militar; o despeje del espacio aéreo de aeronaves civiles para permitir la actuación exclusiva de medios militares.

La decisión sobre el nivel de intervención corresponderá al comandante conjunto aeroespacial.

Las medidas estarán vigentes hasta el 11 de noviembre, inclusive. Los gastos del operativo serán afrontados con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa destinadas al Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.