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La espera terminó. Este martes 3 de noviembre, Popstars 2026 llegó a su gran final y consagró a las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda femenina de pop argentino.

Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro fueron las elegidas por el jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, para comenzar una nueva etapa en sus carreras musicales.

En el capítulo número 40, el último de la competencia conducida por Nico Vázquez, los jurados mantuvieron encuentros individuales con cada finalista para comunicarles la decisión. En esta instancia quedaron afuera Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich.

La definición tuvo un cierre especial: después de conocerse el resultado, Telefe estrenó el primer videoclip oficial de Chapeaux. Las cinco artistas interpretaron “Me provoca”, una canción que habían preparado durante las últimas semanas del certamen y que ahora tiene las voces definitivas del grupo.

Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux

Las nuevas integrantes de la banda llegaron al programa desde distintos puntos del país y con historias personales atravesadas por una misma pasión: la música. Cada una recorrió diferentes etapas de selección y formación hasta alcanzar el objetivo de convertirse en una de las ganadoras de Popstars.

Juana Distefano: el sueño de vivir sobre el escenario

Juana fue la primera participante en recibir la noticia de que formaría parte de Chapeaux. Su vínculo con la música comenzó desde muy pequeña y tuvo un momento decisivo cuando, a los 12 años, pudo conocer a Tini Stoessel, de quien era fanática por su papel en Violetta.

Durante aquel encuentro cantó junto a la artista y grabó un video con su ukelele. Esa experiencia le permitió imaginar por primera vez la posibilidad de construir un futuro profesional en la música.

“Nunca me imaginé haciendo otra cosa, yo solo quiero estar en el escenario”, expresó durante el reality. En la final, además, reconoció que no esperaba llegar tan lejos y destacó la felicidad de haber compartido la experiencia con sus compañeras.

Kala Bidner: una artista que descubrió su lugar en un grupo

A sus 22 años, Kala encontró en Popstars una oportunidad para cumplir el sueño que la acompaña desde siempre. Nacida en Buenos Aires, llegó al casting con el número 2246 y avanzó hasta las instancias finales de la competencia.

Su recorrido artístico ya contaba con experiencias importantes: a los nueve años compartió escenario con Franco de Vita en el Luna Park y, en 2022, interpretó el Himno Nacional Argentino antes de un partido de la Selección.

El reality también le permitió descubrir que disfruta más de la dinámica grupal que de una carrera solista. “Me encanta estar y disfrutar con amigas, el compañerismo”, contó al explicar por qué quería formar parte de la banda.

Magalí Altamirano: una promesa familiar que busca cumplir

Oriunda de Barracas, Ciudad de Buenos Aires, Magalí llegó al casting de Parque Roca con el número 0754. Su historia musical está vinculada a su familia, donde la música siempre estuvo presente en reuniones y celebraciones.

Comenzó a estudiar comedia musical a los 10 años y desde entonces supo que quería dedicarse al canto. También recordó especialmente el esfuerzo de su mamá, quien trabajaba en las puertas de los teatros durante las vacaciones de invierno y le transmitió la importancia de luchar por sus objetivos.

“Deseo ser una popstar porque creo que se lo debo a mi yo chiquita y a mi familia por siempre estar ahí”, expresó antes de conocer el resultado final.

María Adolfina Pérez: de Basavilbaso a una banda nacional

María Adolfina llegó desde Basavilbaso, Entre Ríos, con el número 0784. Según contó durante el programa, cantar fue siempre su principal proyecto de vida y desde chica recibió el acompañamiento de las personas de su ciudad, que le daban oportunidades para presentarse en bares y escenarios locales.

Popstars representó para ella una confirmación de que debía apostar por su vocación. Su incorporación a Chapeaux también tuvo un significado especial por el reconocimiento a quienes la acompañaron desde sus comienzos.

Emocionada tras conocer la decisión, agradeció especialmente a los habitantes de Basavilbaso y dejó un mensaje para quienes viven en localidades pequeñas y todavía no se animan a perseguir sus sueños: “Yo les digo que lo hagan”.

Mía Piñeiro: una historia familiar ligada a la música

Con apenas 18 años, Mía Piñeiro completa la formación de Chapeaux. Nacida en Buenos Aires, encontró en la música un refugio durante distintos momentos difíciles de su vida.

Su relación con el canto también tiene raíces familiares. Es hija de la cantante Ce Suárez Paz y descendiente directa del reconocido violinista Fernando Suárez Paz. Tanto su mamá como su abuela se dedicaron a la música, por lo que creció rodeada de expresiones artísticas.

Durante el certamen se definió como una persona mediadora y consideró que esa característica podía ser valiosa para el funcionamiento de la banda. Fue la segunda finalista en recibir la confirmación de que integraría el grupo.

Chapeaux tendrá su primer show en el Movistar Arena

Con el final de Popstars 2026, Juana, Kala, Magalí, Adolfina y Mía dejan atrás la competencia televisiva para asumir el desafío de construir una identidad musical propia.

La consagración en Popstars marca el comienzo de un proyecto que ya tiene su primer gran desafío en vivo. Chapeaux se presentará el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, en lo que será el debut oficial de la banda frente al público.

Las entradas tendrán una preventa exclusiva el miércoles 4 de noviembre desde las 16, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA. Por su parte, la venta general comenzará el jueves 5 de noviembre, también a las 16, a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar.