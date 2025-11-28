Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mañana de tensión se vivió este viernes en la ciudad de La Plata. La Facultad de Artes de la UNLP, ubicada a metros de Plaza Rocha, y la de Arquitectura, ubicada en el Bosque de la capital bonaerense, suspendieron todas sus actividades luego de recibir un correo electrónico que advertía sobre una posible masacre con armas de fuego. El mensaje, que incluía referencias a ataques anteriores y fotos de armamento de guerra, desató un operativo policial y el cierre preventivo de edificios universitarios.

La amenaza, confirmada oficialmente por la institución, derivó en un protocolo de evacuación que se extendió también a otras facultades de la Universidad Nacional de La Plata, mientras la Policía Federal Argentina inició una investigación para dar con el autor.

Un correo masivo que anticipaba una masacre: qué decía el mensaje

El mensaje, recibido durante la madrugada por distintas autoridades, secretarías y correos institucionales de la UNLP, tenía como asunto: “Voy a fusilarlos a todos”.

El mail con la amenaza que recibieron en la UNLP.

No se trató de un envío aislado. El mail fue distribuido masivamente a decanatos, áreas administrativas, direcciones institucionales y casillas personales de integrantes de la comunidad académica.

En el cuerpo del correo, el remitente —que utiliza un alias asociado a grupos extremistas— anunciaba: “Voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en la matanza fallida en la UNTREF. Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible. Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás”.

El mail incluía insultos, amenazas explícitas y una imagen con dos armas largas, una de ellas similar a un rifle de asalto tipo AK-47. La fotografía del correo —que circuló entre estudiantes y trabajadores— muestra un impreso del mensaje enviado a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, confirmando que el ataque no estaba dirigido a una sola dependencia.

Facultades evacuadas y clases suspendidas

La primera institución en confirmar la suspensión total de actividades fue la Facultad de Artes. A través de un comunicado publicado cerca de las 10 de la mañana, informaron: “Hoy viernes 28/11 suspensión de actividades por graves amenazas recibidas. La Facultad permanecerá cerrada”.

Tras ello, se procedió a desalojar el edificio principal sobre diagonal 78 y otras sedes anexas, mientras personal de seguridad interno tomó medidas preventivas. La Facultad de Arquitectura también suspendió las actividades.

Otras dependencias de la UNLP activaron protocolos de resguardo y reforzaron su guardia edilicia, siguiendo la instrucción del Rectorado.

Quién es “Belcebu 764” y qué es el “grupo 764”

El remitente del correo firmó como Belcebu 764, en referencia a una red señalada por el FBI como una “organización criminal de extremistas violentos nihilistas”.

El grupo 764 ha sido vinculado a incitación a la violencia, explotación y coacción de menores, autolesiones y maltrato animal, amenazas de masacres y ataques escolares.

En las últimas semanas, otros dos universidades argentinas recibieron amenazas similares: UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero), donde se suspendieron clases y se desplegó un fuerte operativo y la UCA (Universidad Católica Argentina), que también activó protocolos de emergencia.

El FBI mantiene más de 300 investigaciones abiertas relacionadas con esta red en Estados Unidos, según declaraciones del subdirector Dan Bongino.

La investigación: intervención del Juzgado Federal y la Policía Federal

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. La Policía Federal Argentina (PFA) tomó intervención inmediata y comenzó tareas de rastreo digital y análisis del origen del correo, que utiliza un servicio de correo anónimo.

Entre las medidas dispuestas se tomó la preservación del edificio, evacuación preventiva, seguimiento de posibles nuevas amenazas, coordinación con fuerzas federales y autoridades educativas. Hasta el momento, no se registraron heridos y no se reportaron incidentes dentro de los edificios universitarios.

Alerta y preocupación en la comunidad universitaria

La difusión del mensaje generó alarma entre estudiantes, docentes y trabajadores de la UNLP. En chats internos comenzaron a circular capturas del correo y audios describiendo la evacuación, lo que multiplicó la sensación de incertidumbre.