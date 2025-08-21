Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: “Me llamó Mauro Icardi y me lo dijo” La mediática contó que Mauro Icardi la llamó por teléfono para contarle la noticia.

Wanda Nara regresó a la Argentina y al bajarse del avión habló de su vínculo tormentoso con Mauro Icardi y sorprendió al dar a entender que la China Suárez estaría embarazada.

La mediática empresaria dialogó con Puro Show (eltrece) y dejó varias frases que encendieron la polémica.

Al ser consultada por su relación con el futbolista, Wanda reveló que mantuvo una conversación con su expareja. “Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos”, señaló Nara, dando a entender que se trataría de un embarazo.

Sin embargo, la empresaria aclaró que no quiere profundizar en el tema: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, me llamaron para comunicar”, agregó en medio del revuelo mediático.

“No voy a hablar de cosas que me agotan. Me llamó y me dijo que está intentando buscar la felicidad”, agregó.

Las preguntas de los periodistas apuntaron directamente a la posibilidad de que La China Suárez esté esperando un hijo. Cuando el periodista Pampito agregó que, de ser cierto, ese bebé sería hermanito de sus hijas, a lo que Wanda respondió con firmeza:

“No, a mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Yo no tengo nada que ver”.

El descargo de Wanda sobre Icardi y sus hijas

Más allá del rumor sobre La China Suárez, Wanda también cuestionó el rol de Mauro Icardi como padre: “Soy la que ayuda, la que va y desbloquea. Les facilité un celular para que hablen directamente. Mis hijas no lo quieren ver y no quieren hablar, mis hijos varones tampoco”.

Además, remarcó que las versiones sobre un supuesto robo millonario son falsas: “Si debiera algo, estaría embargada y no lo estoy. Es una mentira enorme, los invito a investigar en la Justicia penal”.

“Me da lástima”: Wanda opinó sobre La China Suárez

Para cerrar, la mediática dejó una reflexión sobre Eugenia Suárez y el difícil momento que atraviesa:

“En un punto me da lástima todo lo que va a vivir. En un punto no es real. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, todo actuado”.