Jimena Accardi y Nico Vázquez transitan sus últimos días como casados antes de firmar el divorcio; la noticia fue revelada por Yanina Latorre en “Sálvese Quien Pueda” (América TV), donde contó detalles de cómo se resolvió la separación.

“Lo llamé a Nico Vázquez y a ella no, porque ya está, contó todo lo que tenía que contar”, comenzó diciendo Latorre al abordar el tema en su ciclo; la panelista aseguró que, pese a la ruptura, entre los actores reina el buen diálogo y que, incluso, se han visto en los últimos días; según relató, Vázquez sostiene que logró perdonar la infidelidad que marcó el final de la relación, aunque lo que más le dolió fue la manera en que se desencadenaron los hechos.

En cuanto a los aspectos legales y económicos, Yanina explicó que no habrá grandes disputas. “Firman mañana (jueves); me dijeron que es un divorcio tranquilo y no viene como los otros divorcios de la farándula, que hay muchos quilombos de guita; parten todo 50 y 50 y ella se queda con la casa”, aseveró.

Actualmente, Accardi permanece en la vivienda familiar, mientras que Vázquez se instaló en un departamento en capital que compró, este año, para darle espacio a su expareja; pese a la separación, los actores no romperán su vínculo profesional. “Dicen que van a seguir laburando juntos; de hecho, la gira con su compañero de teatro sigue; esta semana, creo, se van a Bahía Blanca; luego, se van de gira”, indicó la periodista.

En cuanto a los rumores que siguen circulando y que sostienen que, el tercero en discordia, es Andrés Gil, la conductora aclaró que el entorno de Vázquez se mantiene en calma. “Él está tranquilo y no tiene nada contra el chico, porque cree que no es”, dijo, en referencia a las versiones que vinculaban a Accardi con un compañero de elenco.

Además, se refirió a cómo lleva Gonzalo Gerber los rumores de que su —ahora— exnovia, Dai Fernández, habría también tenido un romance con Nico Vázquez. “El entorno de ellos dice que en el teatro son mejores amigos, que están todo el tiempo juntos y que, de ahí, saldría el rumor”, completó Latorre.

De esta forma, Accardi y Vázquez se preparan para cerrar, oficialmente, una historia que, aunque se encuentra marcada por momentos difíciles, se resuelve de manera pacífica y con la intención de mantener la cordialidad en lo personal y lo laboral.

Gime Accardi, el día después de admitir su infidelidad a Nico Vázquez

Un mes después de haberse separado de Nicolás, Gimena quedó en el ojo de la tormenta al confesar que, el detonante de la ruptura, fue una infidelidad de su parte.

Este martes 19 de julio, se vivió un enorme revuelo mediático durante todo el día: comenzó con su descargo al aire, siguió con las especulaciones de quién sería el tercero en discordia y terminó con la palabra del propio Vázquez.

Lejos de mantenerse alejada de los medios, Gime volvió a “Sería increíble” (OLGA), en reemplazo de Nati Jota, y, luego, se quedó para formar parte del equipo de “Soñé que volaba”, acompañando a Migue Granados.

Fue ahí que, a pesar de que evitó hablar del escándalo, el tema salió a la luz entre líneas con divertidas indirectas con el conductor; el halagar a Granados por su rapidez al aire, la actriz, comentó: “Lo bien que está Migue hoy; estás brillante y tenés un buen día por el saunita, el entrenamiento, te despertaste temprano, desayunaste rico y sabes que hay una pata menos en la mesa, y, dijiste ‘Vamos a ajustar’”.

“Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, agregó Gime, teniendo en cuenta su estado actual; para subirle el ánimo, Migue le aseguró que estaba radiante, pero ella, lo negó.“No, tengo los ojos más hinchados que vos, imagínate. Tengo más ojeras que vos”, confesó.

Tratando de desviar el tema, Accardi volvió a elogiar al conductor. “Ajustaste y te queda muy bien… Estás en el prime de la comedia: estás bien de pelo, de cutis y gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”, manifestó.

“Claro, vos estás muy mal; entonces, estás con la vara muy baja, ves un caniche y te pones bien”, cerró él, mientras que ella asentía con una sonrisa en su rostro.

