La nueva emisión de “MasterChef Celebrity” (Telefe) dejó un momento que, rápidamente, se volvió viral: el inesperado ida y vuelta entre Wanda Nara y Momi Giardina durante la tercera gala de eliminación; todo sucedió cuando la conductora se acercó a la estación de trabajo de la integrante de “Luzu TV” para conversar y ofrecerle un mate, pero, la charla, tomó un rumbo inesperado.

Mientras intercambiaban opiniones sobre cómo preferían tomar la tradicional infusión –Momi dulce y Wanda amargo-, la modelo lanzó una frase que sorprendió a la participante: “Te veo un poco inestable en la competencia; a veces, estás muy arriba, muy feliz y, otras, un poco desconcentrada”. Giardina, con su característico humor, replicó, sin dudar: “Tampoco que me lo dice Ravi Shankar”.

El clima se volvió aún más tenso cuando Wanda intentó remarcar que notaba una evolución en su desempeño. “Ah, entraste en la competencia”, le dijo, sonriendo; sin embargo, Momi no dejó pasar la oportunidad de marcar los tiempos: “Sí, pero me estás dando charla y estoy perdiendo tiempo, Wan”. La frase, mitad en broma y mitad en serio, desató risas entre sus compañeros, pero, también, dejó mucha tensión en el ambiente.

La conversación se produjo minutos antes de que Nara anunciara la eliminación de Diego “Peque” Schwartzman, quien dejó el reality culinario entre aplausos; mientras tanto, la escena entre la conductora y Giardina generó todo tipo de comentarios en redes sociales; muchos destacaron el humor de la participante, mientras que otros consideraron que, la modelo, fue demasiado directa en su observación.

