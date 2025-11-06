La China Suárez volvió a estar en el foco de la tormenta tras protagonizar una fuerte discusión con Yanina Latorre, quien la había criticado por mostrar en redes una cartera de lujo que, según trascendió, fue un regalo exclusivo de Mauro Icardi.

El conflicto comenzó cuando Suárez publicó una imagen luciendo una cartera rosa de Louis Vuitton, un modelo de edición limitada, que Icardi habría mandado a fabricar, especialmente, para ella; sin embargo, el gesto desató una ola de comentarios, entre ellos, el de Wanda Nara, quien, según fuentes cercanas, se habría molestado al considerar inapropiado el costoso obsequio, más, aún, cuando el futbolista no habría tenido el mismo gesto con una de sus hijas en su cumpleaños.

En este marco, Latorre se sumó a las críticas en su programa “Sálvese quien pueda” (América TV), donde cuestionó la actitud de la actriz. “Me parece vacío; no tenés nada más interesante para mostrar del vínculo. Te pasás la vida boludeando”, lanzó con su habitual tono filoso.

Lejos de quedarse callada, La China salió al cruce con un fuerte mensaje en X. “Acá, boludeando en Milán”, comenzó, con ironía; tras estos dichos, explicó que, su viaje, había sido para acompañar a Icardi a realizar un tratamiento médico en la rodilla. “Fueron 24 horas de viaje y 4 horas de terapia con un dolor que no le deseo a nadie”. En el mismo posteo, apuntó, directamente, contra la periodista: “¿No te cansás de hablar boludeces, Yani?”.

Pero, esto no quedó ahí, sino que, en el cierre de su mensaje, recordó los rumores infundados que Latorre había difundido sobre supuestos embarazos suyos.“Todavía estoy esperando que nazcan los tres hijos que dijiste que iba a tener, según tus fuentes confiables”, lanzó, filosa.

Como era de esperarse, la respuesta de Yanina, no tardó; citó el tuit de Suárez, y, contraatacó: “Vivís boludeando; seguí mirando cómo trabajo, Euge. Los tres embarazos los pasaron desde tu entorno para volver loca a Wanda”. Con ironía, remató: “Andá a comprar carteras. Me encanta que tengas que responderme todo. ¡Besis!”.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de La China Suárez en Disney+?

La China Suárez se prepara para sumergirse en un nuevo género con el próximo estreno de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, una serie dramática original de Disney+; la producción, ambientada en la Patagonia argentina, la presenta en un rol de alto voltaje, buscando venganza y secretos.

Todos los detalles de la nueva serie de Disney+ “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”

La serie es producida por Adrián Suar y realizada por Kapow; fue escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez; el miércoles 19 de noviembre, se estrenan todos los episodios en la plataforma.

Sinopsis oficial de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”

La trama sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera, marcada por su pasado, que llega a un pueblo de la Patagonia para casarse con un poderoso empresario local; su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza; con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece.

La serie está grabada, principalmente, en San Martín de los Andes y contará con 22 episodios de 30 minutos; la historia es descrita como un thriller romántico con una conmovedora historia de amor.

Elenco oficial:

Eugenia “China” Suárez como Letizia.

Diego Cremonesi como Fausto Saavedra.

Eleonora Wexler como Marichu Saavedra.

Joaquín Ferreira como Juan Romero.

Carlos Belloso como Osvaldo Sosa.

Pedro Fontaine como David Almada.

Antonella Costa como Rosa Cortéz.

Mariano Saborido como Walter Flores.

Jerónimo Bosia como Fernando Saavedra.

Rallen Montenegro como Mailén.

Mauricio Paniagua como Nehuén.

Agustín Salas como Jordi.

Nahuel Cuadrelli como Mercenario.

Leé más notas de La Opinión Austral