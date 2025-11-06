Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marta Fort conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje profundamente emocional en el día en que su padre, Ricardo Fort, habría celebrado su cumpleaños número 57.

“Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que pasé por una mezcla de emociones; hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero, por otro, en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”, arrancó escribiendo sobre una foto donde puede observarse a su papá.

Tras estos dichos, se sinceró sobre las transformaciones que atraviesa en esta nueva etapa de su vida, y, contó: “Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado y crecí mucho en ese sentido, pero, por otro lado, hay personas con las que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que, hoy, no están a mi lado; siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”.

Con total honestidad, Marta reveló cómo lidia con los momentos de soledad y las emociones que la acompañan. “Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro; el pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo”, indicó, y, añadió: “Suelo reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora”.

Finalmente, cerró su publicación con unas palabras llenas de amor y recuerdo hacia su padre.“Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre se lo va a seguir recordando; siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes y me alegra ver que ustedes también siguen manteniendo viva su imagen en el día a día. ¡Feliz Cumpleaños!”, concluyó.

