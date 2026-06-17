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En el marco del Día Internacional de la Mujer en la Minería, Women in Mining (WIM) Argentina reafirma su compromiso con el desarrollo de una industria más inclusiva y equitativa, bajo el lema “Permanecer para transformar“.

Junio se consagra una vez más como el “Mes de la Mujer en la Minería“, un periodo clave para visibilizar los avances logrados y proyectar los desafíos pendientes.

13,2% de participación femenina

Desde Women in Mining precisaron que “este mes nos convoca a celebrar un avance para la industria minera: la participación femenina en la minería argentina alcanzó el 13,2%“.

Aseveraron que “este incremento es un indicador del cambio cultural que atraviesa el sector, considerando que al momento de la fundación de WIM Argentina las mujeres representaban el 8,6% de la fuerza laboral total“.

La participación femenina en la minería argentina ha alcanzado el 13,2%. FOTO: WIM

Desde WIM Argentina, celebraron “este crecimiento no solo como una cifra estadística, sino como una consolidación de nuestra estrategia federal“, “diversos estudios demuestran que las empresas con mayor equidad de género son significativamente más rentables e innovadoras, factores críticos para cumplir con los estándares globales de sostenibilidad”.

Agenda federal y eventos destacados

La entidad señaló que junio cuenta con una nutrida agenda que busca fortalecer la red de mujeres mineras y generar espacios de sensibilización, capacitación estratégica y acercamiento de oportunidades:

• 15 de junio – Encuentro Global Virtual: WIM Argentina participó activamente de la celebración mundial organizada por International Women in Mining (IWiM), un espacio de encuentro con representantes de 40 países, que honró la perseverancia y el talento de las mujeres en la industria a nivel global. El encuentro se enfocó en casos de inclusión, innovación y tecnología; que hoy rigen el foco de conversaciones sobre nuevas formas de trabajo, seguridad y operaciones mineras.

• 23 de junio – Encuentro virtual de mentoring con estudiantes: un conversatorio destinado a integrantes de los capítulos estudiantiles SEG (UBA, UNSJ, UNLP, UNS), con el objetivo de acortar la brecha entre la academia y el mercado laboral, visibilizando trayectorias profesionales y desafíos reales del sector.

Compartirán su experiencia profesional Tay Such, geóloga y consultora en minería para el Banco Mundial, docente de grado y posgrado y asesora WIM Argentina; Gabriela Torres, directora del departamento de geología de la Universidad Nacional de San Juan y Natalia Lourdes Mazzeo, licenciada en ciencias geológicas (UNSJ), especialista en gestión de proyectos de arquitectura y urbanismo.

Para hablar de ambientes laborales sanos y desarrollo de habilidades se suma a este encuentro a José de Castro, psicóloga cognitivo-conductual de Plexus Nexus y miembro WIM Argentina. Los desafíos en la inserción laboral serán abordados por Carla Borcard, líder en atracción y talento de minería en Grupo Ceta, miembro WIM.

• 26 de junio – Evento presencial “Voces en Red”, celebrando el mes de la Mujer en la Minería y el 6° Aniversario WIM Argentina (24/06): el evento central del mes tendrá lugar de 9:00 a 13:00 en el Centro de Innovación Financiera i3 de Grupo Petersen (CABA). Este encuentro comienza con testimonios de mujeres mineras LATAM a cargo de Carla Rodríguez de YCRT, Santa Cruz y Valentina Alejandra Carlos de Mansfield Minera, Salta. Acompañadas por Solange Grandjean como moderadora, asesora del Comité GDI WIM.

El trabajo en red es la clave para un futuro minero plural, inclusivo y productivo. FOTO: WIM

Repasarán los requisitos internacionales ESG junto a Sandra Barceló, directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan y asesora WIM Argentina; junto a Karina Viñas y Mora Scarpino líder y asesora del Comité GDI WIM respectivamente, que compartirán los avances del Programa “Califica BP WIM”, una propuesta alineada a estos requisitos. Se abordará el impacto estratégico del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y las oportunidades para la cadena de valor. Este panel estará a cargo de Laura y Ana Gil, fundadoras de ASAP Consultores y especialistas en factibilidad de proyectos, junto a Silvina Bellantig, CEO del Banco San Juan – Unidad Minera Grupo Petersen. La moderación estará a cargo de Florencia Lendoiro, periodista experta en economía y minería. A

l cierre de este encuentro se realizará la firma de Acuerdos Federales de Colaboración para promover la adopción de Sistemas de Gestión de Equidad de Género (SGEG) debidamente certificados en la cadena de valor minera argentina. Participarán CAMIRUZ, la Cámara Minera de Salta, la Cámara Minera San Juan, CAPMIN Catamarca, CASEMI Jujuy, la Cámara Minera de Mendoza y CASEMI Mujeres San Juan; entre otras. Un encuentro al que se accede únicamente con inscripción previa a través del mes informes@wimargentina.com.ar Compromiso con el futuro “Permanecer para transformar” no es solo un lema; es la síntesis de nuestra visión 2026.

“WIM Argentina continúa coordinando acciones entre el sector educativo, el Estado, las empresas mineras y proveedoras e instituciones; convencidas de que el trabajo en red es la clave para un futuro minero plural, inclusivo y productivo”, se indicó.

El proyecto “Califica BP WIM”

Women in Mining precisó que “este programa es una iniciativa fundamental para impulsar la implementación del Sistema de Gestión para la Equidad de Género (SIGEG) en la cadena de valor minera”.

El “objetivo central es fomentar la diversidad y la inclusión, acompañando a las instituciones y empresa en su transformación organizacional para desarrollar ámbitos laborales más respetuosos, equitativos y con igualdad de oportunidades en el sector minero”.

“Consideramos que la implementación de Sistemas de Gestión de Equidad de Género (SGEG) en las empresas proveedoras de la industria constituye un factor clave de gobernanza, competitividad y acceso a financiamiento de organismos internacionales”, concluyó WIM.