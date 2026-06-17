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Las ventas externas de la zafra 2025/26 de la lana sumaron USD 149,5 millones en el período comercial julio-abril. Asimismo, alcanzaron una suba interanual del 70% en abril.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que durante el período julio–abril de la zafra 2025/2026, las exportaciones de lana sumaron USD 149,5 millones, lo que representa un crecimiento del 57%, respecto al mismo periodo del año pasado.

El incremento también se concretó en el volumen exportado, que totalizó 31.825 toneladas, lo que representa un alza del 23,5% respecto a la zafra 2024/2025.

Los indicadores de exportación de lana correspondientes a la zafra 2025/2026 reflejan una evolución positiva y sostenida del sector, consolidando la recuperación y el fortalecimiento de la cadena lanera argentina en los mercados internacionales.

Productores al sur de El Calafate. FOTO: SANTA CRUZ PRODUCE

Cabe destacar que la zafra 2025/2026 confirma una reconfiguración de los mercados internacionales para la lana argentina; tal como refleja la mayor demanda de China, que elevó su participación en el valor exportado del 23% al 33%.

Asimismo, el mes de abril evidenció un crecimiento particularmente significativo en las exportaciones, con una variación interanual del 70%, reflejando un renovado dinamismo comercial y una mayor demanda de productos laneros argentinos que suplieron la menor producción registrada principalmente en Australia.

Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Santa Cruz

El incremento del 57% en las exportaciones de lana durante la zafra 2025/2026 responde, principalmente, a la comercialización de remanentes que los productores mantenían acopiados en los establecimientos rurales debido a la desfavorable coyuntura cambiaria y de precios de los períodos anteriores.

Así lo explicó Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), quien aclaró que el repunte en los volúmenes despachados no obedece a un salto cuantitativo en la producción actual, sino a la liquidación de las existencias acumuladas.

“Básicamente lo que ha ocurrido también es que había mucha lana retenida, en su momento por la diferencia del tipo de cambio y después porque vino un bajo valor”, detalló el dirigente ruralista.

El cambio de tendencia en el mercado internacional y un escenario macroeconómico más previsible funcionaron como los detonantes para reactivar las ventas y agilizar la salida del producto hacia los mercados externos.

“Al repuntar un poco los valores se empezó a mover, así que el año pasado fue un año donde se bajó un poco el stock de lana que había en los campos”, precisó Jamieson.

En ese sentido, el titular de la FIAS contextualizó la situación productiva de las estancias santacruceñas y desestimó que se haya registrado un crecimiento real en la esquila durante este ciclo. “No sé si se produjo más, yo diría que igual o un poco menos, pero lo que sí había mucha lana retenida por bajos valores”, sostuvo.

La regularización de las variables comerciales permitió que el sector primario comenzara a desprenderse de las reservas que custodiaba como resguardo de valor ante la volatilidad previa. “Ahora con más estabilidad, con el tipo de cambio y con buenos valores se empezó a mover todo eso; esa lana retenida por los productores en su momento. Básicamente ese es el panorama de por qué aumentaron las exportaciones y los volúmenes de venta“, concluyó.