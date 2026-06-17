Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia la intimara formalmente a respetar las condiciones impuestas para cumplir su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida fue adoptada por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien además advirtió que la continuidad de conductas consideradas incompatibles con el régimen de detención podría derivar en la revocación del beneficio y su eventual traslado a una unidad penitenciaria.

La resolución judicial tuvo origen en los hechos ocurridos durante el último fin de semana frente al domicilio donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Según consta en la decisión judicial, uno de los episodios analizados fue la colocación de una bandera argentina de grandes dimensiones que se extendía desde el balcón del departamento de Cristina Kirchner hacia un edificio ubicado enfrente, atravesando la calle mediante cables de sujeción.

La advertencia del juez de ejecución penal

La resolución firmada por Rodrigo Giménez Uriburu intimó a la ex presidenta a observar de manera estricta las reglas establecidas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

De acuerdo con el texto judicial, la modalidad de arresto domiciliario no sólo implica permanecer en el domicilio fijado por la Justicia, sino también respetar determinadas pautas de conducta vinculadas con la convivencia y el orden público.

En ese marco, el magistrado advirtió que si vuelven a producirse situaciones similares a las registradas durante los últimos días, el tribunal podría revisar las condiciones actuales de cumplimiento de la condena.

La advertencia se apoya en las facultades que la legislación vigente otorga al juez de ejecución para evaluar el mantenimiento o la revocación de los beneficios concedidos durante la ejecución de una pena.

El episodio de la bandera en el balcón

Uno de los hechos mencionados por la Justicia ocurrió el 14 de junio, cuando militantes y simpatizantes desplegaron una bandera argentina de gran tamaño entre el balcón del departamento de la ex presidenta y un edificio lindero.

Según la resolución judicial, Cristina Kirchner habría participado en la colocación de la estructura.

El documento señala que se le atribuye haber colaborado en la sujeción de la bandera y en la fijación de los cables que permitieron sostenerla sobre la vía pública.

Para el tribunal, ese episodio excedió las manifestaciones de apoyo que habitualmente se desarrollan en las inmediaciones del domicilio y que hasta el momento no habían generado observaciones judiciales específicas.

La Justicia consideró que la instalación de una estructura de esas características en el espacio público debía ser analizada en el marco de las condiciones que rigen el arresto domiciliario.

Las manifestaciones frente al departamento de Constitución

La advertencia judicial también estuvo vinculada a las concentraciones realizadas frente al edificio donde reside la ex mandataria.

Entre los elementos evaluados aparecen las movilizaciones de militantes, los cortes de tránsito en las calles cercanas y el importante número de personas que se congregó durante las actividades desarrolladas el pasado domingo.

La resolución sostiene que estos acontecimientos tuvieron incidencia sobre el funcionamiento habitual del sector y sobre la convivencia en el entorno inmediato del inmueble.

De acuerdo con los fundamentos expuestos por el magistrado, el régimen de prisión domiciliaria requiere preservar condiciones que permitan compatibilizar el cumplimiento de la condena con el respeto a los derechos de terceros.

Qué dice la Ley 24.660 sobre el arresto domiciliario

La resolución judicial hace referencia al artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Esa normativa establece que el juez de ejecución conserva facultades de control sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas a quienes cumplen condena bajo modalidades especiales como el arresto domiciliario.

En ese marco, la legislación prevé que los incumplimientos injustificados puedan dar lugar a una revisión de los beneficios otorgados.

Por ese motivo, la advertencia formulada por Giménez Uriburu apunta a recordar las obligaciones vigentes durante el cumplimiento de la condena fuera de una unidad penitenciaria.

El planteo sobre el uso de la vía pública

Otro de los aspectos señalados en la resolución judicial está relacionado con la utilización del espacio público.

Según se indicó, la colocación de estructuras que atraviesen la vía pública puede requerir autorizaciones específicas de las autoridades competentes de la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia señaló que estos aspectos también forman parte de los elementos considerados al momento de evaluar los hechos ocurridos frente al edificio de San José 1111.

La resolución sostiene que cualquier actividad desarrollada en el marco de la detención domiciliaria debe ajustarse a las normas vigentes y a las condiciones establecidas judicialmente.

Qué puede ocurrir ahora

Por el momento, la Justicia no revocó el arresto domiciliario de Cristina Kirchner ni ordenó su traslado a una cárcel común. La medida adoptada consistió en una intimación formal y una advertencia respecto de las consecuencias que podrían derivarse de futuros incumplimientos.

Sin embargo, el juez dejó expresamente planteada la posibilidad de revisar la modalidad de cumplimiento de la condena si considera que las condiciones fijadas por el tribunal no son respetadas. De esta manera, la situación quedó bajo seguimiento judicial y cualquier nuevo episodio que sea interpretado como una infracción a las reglas impuestas podría ser evaluado dentro del expediente de ejecución penal que controla el cumplimiento de la condena de la ex presidenta.