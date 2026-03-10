Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei inauguró la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York con un discurso en el que puso el foco en la moral como eje central de la acción de gobierno y defendió la idea de que las decisiones políticas deben estar guiadas por principios éticos.

Durante su exposición ante empresarios, banqueros e inversores internacionales, el mandatario sostuvo que su administración busca impulsar un modelo de país basado en la libertad económica, pero remarcó que existen límites morales en la política pública.

“Nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero no todos los instrumentos de política son aceptables”, afirmó.

En esa línea, explicó que las políticas económicas deben estar alineadas con lo que considera justo, aun cuando eso implique afrontar costos políticos. “Hay restricciones morales porque cuando en realidad uno hace lo que es justo la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal”, sostuvo.

La moral como guía

Durante su intervención, Milei enfatizó que su administración busca sostener una política económica basada en principios que considera correctos desde el punto de vista moral.

El presidente afirmó que está dispuesto a asumir eventuales costos electorales si las decisiones responden a lo que considera justo.

“Si alguna política justa tuviera una contracara negativa desde el lado de vista electoral, para eso soy un estoico, para bancarme el costo que me tenga que bancar por hacer lo correcto”, aseguró.

Asimismo, defendió el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el país y remarcó la importancia de respetar el derecho de propiedad.

“No voy a ceder en la política de honrar nuestros compromisos”, indicó al referirse al pago de los intereses de la deuda pública.

En ese sentido, sostuvo que una de las diferencias con administraciones anteriores es que su gobierno logró avanzar en un proceso de estabilización económica sin recurrir a medidas como expropiaciones.

“Hemos hecho un culto del derecho de propiedad y hemos logrado hacer una estabilización exitosa sin tener que expropiar a nadie”, afirmó.

Encuentro con empresarios e inversores

La Argentina Week es un evento organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto con JPMorgan y Bank of America, que reúne en Manhattan a empresarios, banqueros e inversores internacionales con gobernadores y funcionarios del gobierno nacional.

En ese marco, el presidente aprovechó su discurso para exponer los principales ejes de su política económica y presentar a la Argentina como una oportunidad de inversión.

“Les voy a explicar por qué Argentina es un excelente caso de negocios”, señaló ante los asistentes.

Durante su exposición, el mandatario destacó algunos indicadores que, según su visión, reflejan avances en la economía argentina durante su gestión, entre ellos la reducción del déficit fiscal, la baja de la inflación y la disminución de la pobreza.

También mencionó la reducción de impuestos y las medidas orientadas a desregular distintos sectores de la economía. “Decidimos desregular, decidimos liberar rendimientos crecientes. Y eso tiene una fuerte contrapartida en términos de crecimiento económico”, afirmó.

Reformas y respaldo electoral

En su discurso, Milei también se refirió al escenario político interno y destacó el respaldo que, según su interpretación, recibió su gobierno en las últimas elecciones legislativas.

El presidente recordó que en los comicios de octubre su espacio político logró importantes resultados parlamentarios. “Ganamos la mitad de las bancas de Diputados en juego. Ganamos dos tercios de las bancas de senadores, le quitamos la mayoría en las dos Cámaras al peronismo y estamos pasando reformas que nunca se habían logrado en la Argentina”, aseguró.

Entre esas iniciativas mencionó la reforma laboral y la reducción de la edad de imputabilidad penal.

Además, adelantó que el gobierno planea enviar nuevos proyectos al Congreso con el objetivo de profundizar su programa de reformas.

“Hemos planteado para este año 10 reformas por ministerio, es decir, 90 paquetes de reformas le vamos a llevar al Congreso para continuar haciendo más libre a la Argentina”, explicó.

Sectores estratégicos para el crecimiento

Durante su exposición ante empresarios internacionales, Milei también mencionó distintos sectores productivos que, según su visión, representan oportunidades de crecimiento y desarrollo para la economía argentina.

Entre ellos destacó el sector energético, la minería, el agro y la economía del conocimiento. “Pasamos de ser importadores netos de energía y hoy somos exportadores netos”, afirmó.

En el caso de la minería, el mandatario señaló que existen proyectos vinculados al cobre, litio, oro, plata y otros minerales estratégicos que podrían impulsar inversiones en el país.

“Otro sector que afortunadamente viene muy bien y que promete mucho es el caso de la minería. Con proyectos de cobre, proyectos de litio, proyectos de oro, proyectos de plata, minerales raros y, obviamente, uranio”, indicó.

También mencionó el potencial del sector agropecuario, al que definió como una de las bases históricas de la economía nacional.

“Siempre está el sector que tanto ha dado a la Argentina y sigue dando y que puede dar todavía mucho más, que es el sector agropecuario”, sostuvo.

Un mensaje contra el populismo

En el tramo final de su discurso, el presidente volvió a cuestionar al populismo y al kirchnerismo, al señalar que su gestión busca terminar con ese modelo político.

Según afirmó, está dispuesto a enfrentar presiones, críticas y operaciones políticas con tal de sostener su programa de gobierno. “Estoy haciendo todo para terminar de una vez y por todas con el populismo, y en especial con el kirchnerismo”, expresó.

“Estoy dispuesto a soportar operaciones, presiones y difamaciones, pero no voy a ceder en hacer grande la Argentina nuevamente”, agregó.

Reuniones y agenda internacional

Antes de su exposición en la Argentina Week, el presidente mantuvo una reunión privada con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon.

La visita de Milei a Nueva York incluyó además otras dos presentaciones públicas realizadas el día anterior. La primera tuvo lugar en la Universidad de Yeshiva y la segunda en la gala Algemeiner J100.

En ambos encuentros el mandatario reiteró su postura sobre la importancia de gobernar con lo que definió como la “moral de Occidente” y ratificó su alineamiento político con Estados Unidos e Israel.

Tras finalizar su agenda en Estados Unidos, el presidente y su comitiva tienen previsto viajar a Chile para asistir a la ceremonia de traspaso de mando presidencial al mandatario electo José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso.