Yami Safdie se unió a Maluma para presentar “Felicidades”, un tema que apuesta por la cumbia y propone darle una vuelta de tuerca al desamor: en lugar de lamentar una ruptura, celebrar la oportunidad de empezar de nuevo.

El lanzamiento marca el primer encuentro musical entre la cantautora argentina y el artista colombiano; con una melodía pegadiza, ritmo festivo y una buena dosis de picardía, ambos construyen una propuesta que invita a dejar atrás aquello que ya no funciona y recuperar la alegría después de una separación.

El tema convierte una experiencia sentimental en un motivo para bailar, cantar y brindar; la idea central, es clara: despedirse de alguien que no era para uno también puede ser una buena noticia.

“Felicidades” no es solamente una colaboración especial en la carrera de la artista argentina, sino, también, el primer adelanto de Bienvenida de “Soltera”, su próximo EP; el proyecto estará atravesado por conceptos como la independencia, el amor propio, el reencuentro personal y la libertad de elegir el propio camino.

Leé más notas de La Opinión Austral