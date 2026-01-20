Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Yanina Latorre se encuentra de vacaciones en Estados Unidos junto a su pareja, Diego Latorre, y sus hijos, Lola y Diego; tras recorrer Nueva York, la familia se trasladó a Miami, donde la conductora de América continúa mostrando distintos momentos de su viaje a través de las redes.

En las últimas horas, una publicación en particular llamó la atención de sus seguidores: Yanina reveló que visitó el complejo deportivo del “Inter Miami” y, allí, se dio un encuentro inesperado y muy especial con Lionel Messi; el campeón del mundo los recibió de manera distendida, con ropa de entrenamiento del club y en ojotas y compartió un rato con la familia.

Junto a las imágenes, Latorre manifestó toda su emoción por la experiencia vivida. “La emoción es total cuando lo ves; lo amo; nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento; es el uno adentro y fuera de la cancha!”.

El encuentro generó un fuerte repercusión entre sus seguidores, que celebraron la cercanía y calidez del capitán de la Selección argentina, incluso, fuera del campo de juego.

Yanina ya había tenido un encuentro personal con Messi varios meses antes de enero de 2026; el el cruce se dio durante un viaje familiar a Miami, cuando el capitán de la Selección argentina atravesaba uno de los momentos más visibles de su etapa en el Inter Miami; lejos de tratarse de un saludo fugaz, fue una experiencia que incluyó charla distendida, fotos y tiempo compartido.

En ese momento, la panelista se mostró muy emocionada y dejó, en claro, el impacto que le generó conocer al ídolo; a través de sus redes, relató la cercanía del encuentro y destacó la calidez de Messi en el trato, tanto con ella como con su familia.

Leé más notas de La Opinión Austral