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Rawson vive este sábado una jornada especial por el 161° aniversario de la ciudad, con actividades deportivas, culturales y recreativas. Desde temprano, la Plaza Rawson concentra a corredores, familias y vecinos que participan de la primera edición de la Corrida de Crónica en la capital provincial.

En diálogo con LU12 AM680 de Río Gallegos, el corresponsal de Diario Crónica en Chubut, Nicolás Sarabia, destacó la convocatoria y explicó que esta edición se suma al calendario sin reemplazar la tradicional competencia de Comodoro Rivadavia. “La prueba de Crónica internacional, característica de la ciudad de Comodoro, que por primera vez viene a la capital de la provincia del Chubut en el marco de su 161 aniversario y ha llegado literalmente para quedarse la competencia”.

El periodista remarcó que la prueba tradicional de Comodoro continuará durante enero. “La prueba tradicional que se lleva a cabo en Comodoro durante el mes de enero va a continuar en el calendario”.

Los más chicos abrieron la jornada

Las primeras competencias estuvieron destinadas a las categorías infantiles. Desde las 10:00, niños y niñas participaron de las actividades acompañados por sus familias, que ocuparon distintos sectores de la plaza.

Sarabia estimó en alrededor de 200 los chicos que participaron de las primeras pruebas y describió el acompañamiento de sus familiares. “Los chicos abrieron las competencias infantiles cerca de las 10 de la mañana, vinieron acompañados de su papá, de su mamá, de abuelos, abuelas, tíos, con el mate, algo para compartir con el mate”.

Luego fue el turno de las categorías menores y juveniles, que completaron la programación de la mañana antes de las pruebas principales. La participación infantil también fue destacada por Evangelina “Vanshi” Thomas, quien competirá en los 16 kilómetros. “La convocatoria de chicos es una locura. Primero que nada, eso me genera mucha felicidad porque son ellos el futuro del deporte. Sabemos lo importante que es para ellos que hagan actividad física y que haya carreras para ellos es maravilloso”.

Unos 370 atletas y todos los cupos completos

La convocatoria alcanzó a aproximadamente 370 atletas entre las distintas categorías. Según explicó Sarabia, los cupos previstos se agotaron y la demanda superó las previsiones iniciales. “Se agotaron todos los cupos y se excedieron. Te decía de 370 atletas aproximadamente entre adultos y los más chicos y adolescentes también”.

El corresponsal consideró que se trata de una cifra significativa para una prueba de calle en la zona. “370 atletas para lo que es la zona es un marco y un número muy, muy, muy importante”.

La participación incluye corredores de distintas edades y niveles, con objetivos diferentes para afrontar la jornada.

Coco Muñoz y Bruno Álvarez, entre los atletas destacados

Entre los participantes de la prueba principal estará Eulalio “Coco” Muñoz, quien afrontará por primera vez el circuito de Rawson. También participará Bruno Álvarez, otro de los atletas destacados de la jornada.

Sarabia confirmó la presencia de ambos durante la entrevista con LU12. “Está confirmada la participación de Eulalio Coco Muñoz, el excelente atleta argentino, ex olímpico, va a estar largando. Bruno Álvarez, que es un atleta que anda muy bien también, no solamente en la Patagonia y en el país”.

Muñoz utilizará la competencia como parte de su preparación para el Sudamericano de Maratón de noviembre. “Vengo preparándome también para lo que va a ser el Sudamericano de Maratón que tengo en noviembre. Así que esto entra como parte de la preparación”.

Para el corredor, el trazado será una experiencia nueva. “Correr en una ciudad nueva, en un lugar nuevo, donde prácticamente no conozco tampoco si hay subida, si hay llano… La verdad que no conozco mucho. Así que va a ser toda una experiencia bonita”.

Coco Muñoz y Bruno Álvarez, entre las figuras

La competencia de 16 kilómetros contará con la participación de atletas reconocidos del deporte argentino y regional.

Entre ellos estará Eulalio “Coco” Muñoz, quien conoce la Corrida de Crónica por sus participaciones en Comodoro Rivadavia y afrontará por primera vez el circuito de Rawson. También está confirmada la presencia de Bruno Álvarez, otro de los corredores destacados de la jornada.

Sarabia mencionó a ambos durante su comunicación con LU12. “Está confirmada la participación de Eulalio Coco Muñoz, el excelente atleta argentino, ex olímpico, va a estar largando. Bruno Álvarez, que es un atleta que anda muy bien también, no solamente en la Patagonia y en el país”.

Muñoz, además, llegará a la competencia como parte de su preparación para el Sudamericano de Maratón de noviembre. “Vengo preparándome también para lo que va a ser el Sudamericano de Maratón que tengo en noviembre. Así que esto entra como parte de la preparación”.

El atleta reconoció que el circuito será una novedad para él y que todavía no conoce en profundidad sus características. “Correr en una ciudad nueva, en un lugar nuevo, donde prácticamente no conozco tampoco si hay subida, si hay llano… La verdad que no conozco mucho. Así que va a ser toda una experiencia bonita”.

Vanshi Thomas y una nueva experiencia en Rawson

Evangelina “Vanshi” Thomas, atleta trelewense de 34 años y con dos décadas de trayectoria, será otra de las participantes de los 16K.

La corredora explicó que decidió sumarse al conocer que la competencia tendría una edición en Rawson. “He corrido esta carrera de Crónica en Comodoro, que también es una carrera muy dura. Pero apenas me enteré que estaba esta carrera acá, obviamente quería estar porque es muy importante a nivel provincial y también por lo que significa para Rawson”.

Thomas también señaló que cada competencia representa un desafío dentro de su trayectoria. “Cada carrera para mí es muy importante, le doy mucho valor porque me tengo que preparar para correr. Para mí significa mucho porque es todo el tiempo superarme más, todo el tiempo seguir confiando en mí”.

Además de su actividad como corredora, trabaja con niños y adolescentes con discapacidad vinculados al deporte y dedica varias horas diarias a su preparación y a ese trabajo formativo.

El recorrido entre Rawson y Playa Unión

La prueba principal será de 16 kilómetros y tendrá como uno de sus puntos centrales el trayecto entre Rawson y Playa Unión.

Para los participantes que llegan desde otras localidades, el circuito constituye una novedad. Muñoz, por ejemplo, reconoció que todavía no conoce en detalle el trazado.

El recorrido también permitirá que los vecinos acompañen a los corredores en distintos sectores de la vía que une la capital provincial con el balneario. “Va a haber mucho público acompañando a los atletas, a los participantes puntualmente que son de este lugar, que van a estar seguramente apostados en diferentes lugares de lo que es la doble trocha que une la capital de la provincia con el balneario de Playa Unión”.

Los 16K y los 6K largan a las 14

Luego de las actividades de la mañana y del acto protocolar, a las 14:00 comenzarán las dos pruebas destinadas a los participantes mayores: los 16 kilómetros y la Integrativa de 6 kilómetros.

Los 16K están destinados a las categorías Élite, Mayores y Máster. La prueba de 6K contempla a atletas promocionales, juveniles y caminantes.

Muñoz invitó a participar de la propuesta integrativa y destacó el acompañamiento del público.

“Que se anoten primero, que se vengan a anotar y que puedan disfrutar también. Hay una prueba integrativa que es de seis kilómetros”.

Y agregó:

“Pueden hacer el aguante, que también es súper importante para todos los que corremos y para toda la población en general”.

Música, gastronomía y actividades para las familias

El movimiento en Rawson no se limita a las pruebas atléticas. En los alrededores de la Plaza Rawson se instalaron espacios para acompañar a quienes participan y a sus familias.

La organización dispuso gazebos, masajes, food trucks, juegos, música y un DJ, además de sectores para descansar.

“Hay gazebos, con masajes, con food trucks para que la gente pueda comer, para disfrutar durante todo el mediodía y durante toda la tarde”.

Sarabia también describió el clima que se vivía durante la mañana.

“Hay un DJ, hay música, hay locutores que no sé si se alcanzan a escuchar de fondo, muchísima gente participando en modo picnic también en la plaza con sus reposeras en las veredas”.

El gerente general de Diario Crónica, Daniel Taito, había destacado durante la presentación del viernes la respuesta de la comunidad.

“La recepción que han tenido ha sido muy importante. Estamos más que orgullosos y ha superado las expectativas. Seguro que mañana va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta para los chicos, va a ser una fiesta para los grandes, para los que van a correr. Esto es una fiesta del pueblo”.

Un nuevo vínculo deportivo con Rawson

La incorporación de Rawson como escenario de esta edición especial también generó un nuevo vínculo entre Diario Crónica y la capital provincial.

Sarabia destacó esa relación durante su comunicación con LU12:

“Creo que nace un nuevo lazo entre Crónica y la municipalidad de la capital de la provincia de Chubut con este evento deportivo también”.

El corresponsal consideró que la experiencia tendrá continuidad en Rawson, al tiempo que la competencia de Comodoro mantendrá su lugar en el calendario.

“No tengo dudas que la prueba de Crónica llegó para quedarse en la capital de la provincia del Chubut, aún así también manteniendo su prueba tradicional en Comodoro”.

Cada corredor llega con un objetivo diferente

La jornada reúne a atletas con distintas metas. Para algunos, los 16 kilómetros representan una instancia competitiva; para otros, una oportunidad para mejorar una marca o completar un nuevo desafío.

Sarabia explicó esa diversidad de objetivos:

“Yo creo que cada atleta va por su objetivo. Tenemos el elite que llega por tener o mejorar su tiempo, por querer ganar por primera vez esta prueba tan importante”.

También señaló que para muchos participantes la experiencia estará vinculada a compartir la jornada con familiares y amigos.

“Creo que la historia va a ser disfrutar en la familia, acordarse que compitieron por primera vez en la de Crónica en la capital de la provincia del Chubut”.

El cronograma de la jornada

La programación continuará durante la tarde con las pruebas principales y las actividades complementarias.

A las 13:10 está prevista la recepción de autoridades y a las 13:15 será el acto de apertura. Luego habrá música y la presentación de la Banda de Policía antes de la largada.

A las 14:00 comenzarán los 6K y 16K. El primer corredor de los 6 kilómetros está previsto aproximadamente para las 14:20, mientras que la llegada del primero de los 16K se estima para las 14:50.

La entrega de premios comenzará a las 16:45. El cierre de las actividades está previsto para las 18:00 y la reapertura total del tránsito, para las 19:00.

Cronograma completo de la Corrida de Crónica en Rawson

Sábado 19 de septiembre:

06:30 hs. Llegada equipo montaje.

07:00 hs. Instalación vallas cierre Parcial

07:00 hs. Instalación arco Principal

07:00 hs. Instalación palco

08:00 hs. Instalación globas y patio de Juegos y armado de patio de comidas

08:30 hs. Instalación sonido

08:30 hs. Instalación sanitario

08:30 hs. Llegada de Jueces y Colaboradores de Competencia

09:00 hs. Cierre de calles total alrededor de la plaza

09:30 hs. Concentración de participantes Infantiles

10:00 hs. Comienzo competencias Infantiles

11:15 hs. Finalización competencias de Infantiles

11:30 hs. Inicio Participación de los Menores y Juveniles.

12:15 hs. Finalización competencia de Menores y Juveniles.

12:30 hs. Premiación categorías Menores y Juveniles.

13.00 hs. Finalización Jornada Matutina.

13:10 hs. Recepción y ubicación de autoridades

13:15 hs. Acto de apertura de la carrera junto al Intendente y autoridades.

13:30 hs. Presentación de DJ.

13:35 hs. Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Policía.

13:50 hs. Banda de policía con Himno Nacional.

13:55 hs. Foto institucional antes de la largada

14:00 hs. Largada de Competencia 6 km y 16 kms.

14:20 hs. Llegada aproximada del primer competidor de los 6 kms.

14:50 hs. Llegada aproximada del primer competidor de los 16 km.

16:30 hs. Finalización y levante o cierre de prueba

16:45 hs. Comienzo de entrega de premios

17:15 hs. Presentación de banda musical

18:00 hs. Finalización del evento

18:15 hs. Limpieza de Plaza Principal

18:30 hs. Desmonte de vallas y demás

19:00 hs. Reapertura total del tránsito