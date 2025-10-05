Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Argentina sumó doce apoyos internacionales de gran peso en el litigio por la expropiación de YPF, en el marco de la apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en Estados Unidos. Se trata de un respaldo considerado histórico por el Gobierno nacional, en vísperas de la audiencia de apelación del “turnover”, que será fijada después del 12 de diciembre, señaló “BAE Negocios”.

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que el viernes venció el plazo para la presentación de amicus curiae, escritos formales de terceros que apoyan una de las posiciones en disputa. En total, doce países y organizaciones respaldaron la postura argentina contra la orden judicial que obliga a entregar el 51 % de las acciones de YPF, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada en 2023.

“El gobierno de Javier Milei, a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del gobierno, ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”, destacó el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalijá.

Loretta Preska, la jueza de Nueva York.

Apoyos internacionales

Entre las presentaciones se destacan los Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (que envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association.

El respaldo de Estados Unidos resulta especialmente relevante: es la tercera vez en un año que el gobierno estadounidense respalda la posición argentina mediante un amicus curiae. En esta ocasión, sostuvo que negar la inmunidad de ejecución sobre activos soberanos en el exterior es incompatible con el derecho estadounidense y con el derecho internacional consuetudinario.

Este apoyo se suma a las presentaciones anteriores realizadas en noviembre de 2024 durante la administración Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina apoyó a YPF. Otro hecho destacado es la participación de Israel, que por primera vez en su historia presentó un amicus curiae en un caso de esta naturaleza, subrayando la importancia jurídica y diplomática del proceso. Contexto judicial y financiero La apelación se produce en paralelo a otro frente clave: el 29 de octubre se realizará la audiencia de apelación sobre la sentencia de fondo, que obliga a la Argentina a pagar USD 16.000 millones más intereses, por los eventos vinculados a la expropiación de YPF en 2012. La orden de “turnover” que se encuentra en discusión busca forzar la entrega de la participación estatal en YPF como parte de la ejecución del fallo. Argentina sostiene que esta medida viola principios básicos de inmunidad soberana reconocidos por el derecho internacional y que, de avanzar, podría crear un precedente impredecible para la inmunidad de activos de los Estados en todo el mundo. La Procuración del Tesoro remarcó que el Gobierno continuará utilizando todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos disponibles para defender los derechos patrimoniales de la República y proteger los intereses estratégicos vinculados a YPF. MIRA TAMBIÉN Exjugador de Hispano Americano de Río Gallegos enfrenta pena de muerte en Indonesia por consumo de cannabis Masiva demostración de fe: pese a la lluvia, cientos de miles de fieles marcharon a Luján