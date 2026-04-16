A poco de ser eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Kennys Palacios se encuentra envuelto en una nueva polémica, ya que trascendió que podría estar enemistado con el círculo más íntimo de Wanda Nara.

En el programa “Ya fue Todo”, que se emite por Jotax Digital, Alejandro Costelo fue contundente al describir el presente del vínculo entre el peluquero y la mediática.

“Hay una decisión de Kennys de romper con el full time en la vida de Wanda”, aseveró el panelista, dejando entrever un cambio profundo en la dinámica que mantenían desde hace años.

En este marco, amplió: “Tiene dos razones para alejarse: una, la de la vida personal, porque él se está por casar y, también, por lo económico, para encontrar la veta de un camino propio”.

También, Costelo deslizó que, el reality, podría haber sido el punto de quiebre definitivo. “Quizás, fue GH el que terminó de poner el último escarbadientes de la separación”, lanzó.

“No me sorprendería que Gran Hermano, que iba a elegir participantes, empezara a hablar a ciertos conocidos y que Wanda no lo haya tomado del todo bien, como diciendo que se cortó”, manifestó para sugerir tensiones vinculadas al ingreso al programa.

En medio de estas versiones, otro de los panelistas aportó un dato que encendió aún más la polémica. “Nora Colosimo y Migueles lo dejaron de seguir a Kennys”, remarcó.

“Le pregunté por qué lo dejó de seguir Wanda y él me dijo que ella dejó de seguir a todos, y, me aclaró: ‘estamos súper bien; antes de ingresar a Gran Hermano; estuve comiendo en la casa’”, reveló sobre el estilista.

A su vez, el comunicador aclaró sobre la situación que estaría atravesando el peluquero que deslizó el poco apoyo que tuvo de parte de Nara: “Cuando le pregunté, ‘¿por qué lo dejó de seguir?’ la mamá de Wanda no me respondió y… ¿Qué pasa si Martín Migueles le estuvo buscando a Wanda un estilista?”, cerró.

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