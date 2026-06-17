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El gobernador de Ricardo Quintela dispuso un asueto administrativo y escolar para la mañana de este miércoles en la provincia de La Rioja, luego de la victoria de la Selección Argentina por 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Gobierno riojano a través de sus redes sociales a las 0.19, pocos minutos después de finalizado el encuentro disputado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La medida alcanzó a toda la Administración Pública Provincial y a las instituciones educativas estatales, mientras que los servicios considerados esenciales continuaron funcionando mediante esquemas de guardias mínimas.

El anuncio oficial tras el triunfo de la Selección Argentina

En el comunicado difundido por el Ejecutivo provincial se explicó que la decisión fue adoptada en el marco de los festejos por el triunfo del seleccionado nacional en su estreno mundialista.

Desde el Gobierno señalaron que el fútbol constituye una parte importante de la identidad cultural argentina y que los éxitos deportivos de la Selección generan celebraciones compartidas en todo el país.

“La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”, expresó el comunicado oficial difundido por la administración provincial.

Asimismo, el texto sostuvo que la victoria deportiva representó un acontecimiento capaz de reunir a personas de distintos sectores sociales y generaciones en una misma celebración.

En otro tramo del mensaje, el Ejecutivo provincial manifestó: “Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”.

Sin clases y sin actividad administrativa durante la mañana

El asueto dispuesto por el gobernador riojano tuvo vigencia únicamente durante el turno mañana del miércoles.

Además de los trabajadores estatales, la medida incluyó a las instituciones educativas de gestión estatal de toda la provincia.

El Ministerio de Educación provincial, encabezado por Ariel Martínez, acompañó la implementación de la disposición.

Tras conocerse el anuncio oficial, diversos establecimientos educativos de gestión privada comenzaron a evaluar su adhesión. Según informaron medios locales, varios colegios decidieron sumarse al asueto, mientras que otros comunicaron a las familias que verificarían la modalidad de funcionamiento a través de los canales institucionales correspondientes.

De esta manera, durante las primeras horas de la jornada no hubo actividad habitual en las dependencias provinciales ni en los establecimientos educativos alcanzados por la medida.

Qué pasó con los servicios esenciales

A pesar del asueto administrativo y escolar, el Gobierno provincial aclaró que los servicios considerados indispensables para la población continuarían funcionando.

Para ello se establecieron guardias mínimas en áreas estratégicas de la administración pública.

Entre los sectores alcanzados por estos esquemas especiales se encuentran los servicios vinculados a la salud pública y la seguridad, que mantuvieron su operatividad habitual para garantizar la atención de las necesidades de la comunidad.

El comunicado oficial remarcó que la implementación del asueto no afectaría la prestación de estos servicios esenciales.

La única provincia que otorgó un asueto por el debut mundialista

Hasta el momento, La Rioja fue la única provincia argentina que adoptó una medida formal de estas características tras la primera presentación de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La decisión permitió que trabajadores estatales y estudiantes pudieran extender los festejos luego de la victoria obtenida frente al conjunto argelino.

El triunfo por 3 a 0 marcó el inicio del recorrido del seleccionado nacional en la competencia internacional y generó celebraciones en distintos puntos del país.

Sin embargo, ninguna otra jurisdicción provincial anunció medidas similares vinculadas al resultado deportivo.

La reacción de Hebe Casado

La disposición adoptada por el Gobierno riojano también generó repercusiones en otras provincias.

Una de las respuestas públicas llegó desde Mendoza, donde la vicegobernadora Hebe Casado expresó su postura a través de la red social X.

“En Mendoza estamos muy contentos, muy felices con el triunfo de la Selección pero consideramos que la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo”, escribió la funcionaria mendocina al referirse a la medida anunciada por Quintela.

Su publicación se produjo luego de que el asueto tomara repercusión nacional durante las primeras horas de la jornada.

El contexto de la decisión

El Gobierno de La Rioja fundamentó el asueto en el impacto social generado por la victoria argentina en el inicio del Mundial 2026.

Según indicó la administración provincial, el fútbol constituye un elemento central de la cultura popular argentina y los triunfos de la Selección representan acontecimientos que movilizan a amplios sectores de la sociedad.

Con ese argumento, la provincia resolvió interrumpir parcialmente la actividad administrativa y educativa durante la mañana del miércoles, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento de los servicios esenciales mediante guardias mínimas.

La medida fue oficializada apenas finalizado el encuentro en el que la Selección Argentina venció por 3 a 0 a Argelia, en lo que significó su primera victoria en la Copa Mundial de Fútbol 2026.