Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Micro fragmento que restaura lo macro. Patrimoniales de Santa Cruz”, fue la charla que la artista visual y arquitecta Ariadna Giménez brindó en El Calafate enmarcada en el Capítulo 3 de “Reconstruir Memoria”, muestra que formó parte de la BIENALSUR.

“Hicimos un repaso por algunas problemáticas del patrimonio de Santa Cruz que tienen que ver con las ruinas, no solamente de la Swift, repasé un poco la historia de los galpones de YCF“, expuso a La Opinión Austral.

“Si no podemos operar sobre lo macro, a la vista está que hemos perdido un montón de patrimonio, a lo mejor podemos actuar sobre lo micro, esa fue la propuesta que traje, podemos actuar desde cualquier lugar que ocupemos en la sociedad“, planteó y continuó diciendo “¿qué pasa si comprendemos que todos los actores de la sociedad tenemos un rol que cumplir y podemos rescatar patrimonio?, esa idea medió en la charla”.

“Desde el arte muchas veces se trabaja más que desde otros sectores, esta muestra es un ejemplo”, acotó.

En este sentido, apuntó: “Los fotógrafos son imprescindibles porque tienen esa vocación de documentar todo, lo mismo sucede con los pintores, tenemos artistas que se han dedicado a eso, son microgestos que en su metro cuadrado hacen su labor desde el corazón y al final, están haciendo más que gente que está en cargos de poder y que descuida una responsabilidad que tendría que ser mayor”.

“Esta bienal aceptó un capítulo santacruceño con la temática histórica, es un hecho muy importante”. ARIADNA GIMÉNEZ, ARTISTA Y ARQUITECTA

Previamente, en el Capítulo 3 de “Reconstruir Memorio” hubo charlas a cargo de los investigadores Osvaldo Mondelo, Alicia García y Horacio Lafuente, sobre lo que observó: “Lo importante es que el saber puede traspasar el conocimiento individual, hay que ver cómo lo difundimos. Esta bienal aceptó un capítulo santacruceño con la temática histórica, es un hecho muy importante”.

Leé más notas de La Opinión Austral