En agosto, en el Km 2289, en el Consulado de la República Argentina en Punta Arenas, luego en el Km 2083 en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli en Río Gallegos y con cierre en el Km 2018 en el Centro Cultural de El Calafate, “Reconstruir Memoria”, la muestra que abrió la conversación sobre la época del “oro blanco” con la exposición de fotos tomadas por Annemarie Heinrich, Andriana Opacak y Berta Giménez, formó parte de la BIENALSUR 2025.

Del 10 de octubre al 10 de noviembre, “Reconstruir Memoria” se expuso en El Calafate.

Si bien en 2021 fue seleccionado el proyecto “Memorias Rebeldes” y en 2023, “Barro Tal Vez”, ambos expuestos en el MAEM, esta fue la primera vez que la curaduría estuvo a cargo de una santacruceña.

Luego de casi cuatro meses llevando adelante la muestra, que cerró el pasado 10 de noviembre, la curadora Toia Ibáñez manifestó a La Opinión Austral: “Lo más interesante del proyecto fue lo orgánico, cómo se fue nutriendo y cambiando y aumentando en su investigación, en sus libros, en sus materiales, a partir de los diferentes kilómetros y desde el inicio del proyecto en abril del 2024, cuando fue presentado ante el open call de la BIENALSUR. Y este año, como se fue nutriendo desde historiadores, investigadores, artistas y diferentes disciplinas de la cultura, y cómo tanta gente también aportó su granito de arena desinteresadamente para poder llevar a cabo un proyecto tan ambicioso”.

La muestra congregó la mirada de tres fotógrafas y trianguló tres puntos geográficos de la Patagonia para preguntarse sobre la época en la que los frigoríficos organizaban la economía, pero también la vida de la sociedad argentina-chilena.

“Vestigios” de Berta Giménez en la muestra “Reconstruir Memoria”.

Ibáñez señaló a Magallanes como “la columna vertebral que fue para ese inicio de siglo contribuyendo directamente y en forma unificada con el territorio de Santa Cruz”. En tanto que en Río Gallegos, emergieron los testimonios de familiares o extrabajadores de la Swift y “todo lo que significó esta gran planta en el armado de la ciudad, la segunda planta más grande del país después de la de Berisso”.

Las fotografías de Berta Giménez, a la izquierda, y de Annemarie Heinrich, a la derecha, en el Centro Cultural de El Calafate.

Por último, la muestra se expuso en El Calafate, desde donde salían los arreos hacia Chile por los pasos cordilleranos, donde había frigoríficos, uno en Puerto Natales y otro en Puerto Bories.

De esta manera, el proyecto que trascendió fronteras y reunió a generaciones invitó a rememorar, conversar y reflexionar sobre la época del “oro blanco”, pero también y especialmente sobre el valor de la memoria.

