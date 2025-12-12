Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Golden Center, APTRA realizó la primera edición de los Martín Fierro Nacional de la Danza.

El evento, que tuvo lugar el domingo 7 de diciembre, reunió a más de 1200 invitados entre artistas, jurados y referentes del mundo de la danza, entre quienes se encontraba la santacruceña Belén Parra, nominada en dos categorías.

La bailarina de Caleta Olivia comenzó a bailar folclore cuando tenía siete años y hace siete, incursionó en latino, árabe, reggaeton, clásico y contemporáneo, entre otros estilos.

“Siempre hay que perfeccionarse y aprender, en mi caso yo quería ser bailarina y aprender de todos los ritmos y estilos, no quedarme en una sola cosa”, manifestó, a La Opinión Austral, quien tiene un proyecto de una Escuelita Latina Kids en Caleta Olivia.

En esta primera edición de los premios, Parra estuvo nominada en la terna de Solista en Danza Libre-Urbana y Ritmos Latinos Adulto y en Mejor Interpretación Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos Adulto.

“Cuando me avisaron que quedé finalista, lloré muchísimo de emoción”. BELÉN PARRA

“No esperaba estar ternada, eran dos etapas con un jurado de primer nivel y a los finalistas los elegía APTRA, habían muchísimos bailarines en cada sede… cuando me avisaron que quedé finalista, lloré muchísimo de emoción, no lo podía creer y pensé que todo el esfuerzo de tantos años había valido la pena”, reconoció.

“Es muy difícil para los bailarines poder llegar lejos, más siendo del sur, la danza no está reconocida y tenemos gastos como cualquier artista”, acotó.

Parra junto a Hernán Piquin.

La santacruceña tuvo una segunda sorpresa al llegar a la gala. “Me habían avisado que estaba ternada en un rubro y cuando llegué me habían elegido también en la terna de Intérprete Destacado”.

“La gala fue un sueño. Fue una noche inolvidable para mí, estar con tantas leyendas de la danza, participar en la primera edición que quedara para siempre en la historia de la danza… toda la noche fue muy emocionante. De chica, uno lo miraba por tv y hoy, estar ahí, es pensar en ese niña chiquita que arrancó su primer clase y ver hasta donde llegó”, reflexionó.

Cerrando, Parra agradeció especialmente a sus familiares. “Gracias a mi familia, pude estar ahí, acompañada de mi hermana Antonella, fue lo mejor para mí, las dos vivimos esa noche tan especial”, cerró.