“Nunca olvidé de dónde había venido”, el libro autobiográfico y póstumo de la referente mapuche-tehuelche Visitación Loncon Kankel, fue declarado de Interés Provincial, Cultural y Educativo por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

El proyecto, que fue aprobado en la 17° Sesión que tuvo lugar este jueves, reconoce y felicita al escritor Alberto Chaile por ser el encargado de recopilar y plasmar las memorias de Visitación Loncon Kankel, asimismo a Marcos Aguilera Anselmi y Julieta Bonaiuto, por su valioso rol en la realización del libro y el aporte de las mujeres de Pueblos Originarios: Silvia Saldivia Melipil, Dina Benditti, Celia Rañil, Karina Alegría, Belén Encina, María Millanahuel y Judith Millanahuel.

El diputado Javier Jara de Las Heras, quien presidió la sesión, y el autor del proyecto, Carlos Godoy, realizaron la entrega de la copia del proyecto de declaración a Silvia Saldivia Melipil y a la hija de Visitación Loncon.

“Estoy muy agradecida de que se haya hecho este reconocimiento a una maestra nuestra que fue doña Visitación Loncon Kankel, una mujer mapuche tehuelche. Dona Visitación acompañó todos los proyectos educativos interculturales, algo en lo que hay que seguir avanzando y fortaleciendo”, manifestó Saldivia Melipil, quien se presentó ante los legisladores en castellano y en mapuche, su lengua materna.

Al hacer uso de la palabra ante los legisladores, se refirió a algunos temas que eran de interés de Loncon Kankel.

Visitación Loncon Kankel.

“Tiene que ver con lo que ella pensaba y luchaba, la defensa de la tierra, el aire y el agua. Fue una de las defensoras del río Santa Cruz“, mencionó y agregó que “seguramente, ahora diría que necesitamos políticas públicas contra el etnocidio y cuidar a las infancias y adolescencias indígenas. Defendamos los glaciares. Memoria por los 14 mil torturados y asesinados de la conquista del Desierto, por los 1.500 obreros fusilados entre los cuales también habían personas de los pueblos originarios, por los 30 mil detenidos-desaparecidos en los que también hubo torturados y desaparecidos de pueblos originarios”.

“Que viva nuestra memoria indígena”, cerró.

Quién fue Visitación Loncon Kankel yem

Visitación Loncon Kankel yem, lonko de la Comunidad Kiñe Rakizuam en Río Gallegos, era hija de padre mapuche y madre tehuelche. Nació el 12 de septiembre de 1949 en Sierras Overas, Chubut, y murió el 20 de abril de 2023 en Río Gallegos, Santa Cruz.

De pequeña, sufrió el despojo territorial por la construcción del dique Florentino Ameghino.

Trabajó en casas particulares y en el Hospital Regional de Río Gallegos. Fue vicepresidenta de Consejo Municipal de Pueblos Originarios de Río Gallegos (COMUPOR). Impulsó la creación de la casa cultural de Pueblos Originarios Ruka Aike y las capacitaciones a empleados municipales en Derecho Indígena.

Colaboró con la Modalidad Intercultural Bilingüe del Consejo Provincial de Educación. Luchó en defensa del río Santa Cruz y promovió la visibilización de la cultura mapuche tehuelche y la memoria ancestral.