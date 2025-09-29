Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Vestigios y territorios: miradas sobre la memoria”, se tituló la charla-taller de fotografía, a cargo de Berta Giménez, que tuvo lugar el jueves en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM).

La propuesta, que se extendió por dos horas se realizó en el marco de “Reconstruir Memoria”, la muestra de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR) que se expone en el MAEM.

De la serie “Vestigios” de Berta Giménez.

“Reconstruir Memoria” es el proyecto curatorial de Toia Ibáñez que presenta tres series fotografías sobre las plantas frigoríficas que dialogan entre sí, las imágenes de Annemarie Heinrich tomadas en 1958, las de “Frigoríficos” de Andriana Opacak (1999) y las de “Vestigios” de Berta Giménez, posteriores a 2014.

“Había profesionales de la fotografía, otros que no tanto y otros que están incursionando recién. No soy una profesional de la fotografía, lo hago en forma aficionada porque me gusta. En la charla, hablamos un poquito del uso de la cámara y cómo trabajar la luz”, contó Giménez a La Opinión Austral sobre la actividad.

“Si queda un edificio, es un edificio que en algún momento estuvo habitado y de eso hay huellas, hay recuerdos, hay memoria”.

“Reconocimos distintos planos y eso nos llevó a ver imágenes, no solamente las que están colgadas en esta muestra, sino otras fotografías donde los presentes pudieron ver si era un plano más grande con un gran angular o si era un plano medio, un plano más puntual, una perspectiva”, mencionó.

De la serie “Frigoríficos” de Andriana Opacak.

Consultada por los participantes en cuanto a su interés por la fotografía de lugares abandonados, manifestó: “Me atraen los lugares abandonados y la adrenalina que me produce reconstruir las memorias porque cada lugar que se abandona es una huella de algo o de alguien que pasó por allí. Si queda un edificio, es un edificio que en algún momento estuvo habitado y de eso hay huellas, hay recuerdos, hay memoria, eso es lo que uno va descubriendo en los lugares abandonados”.

Después, realizaron un recorrido por la muestra y finalmente salieron al exterior del edificio.

En el cierre de la muestra “Reconstruir Memoria. Capítulo 2”, este sábado se realizará un conversatorio.

“Quedó pendiente el trabajo que tienen que realizar los asistentes, muchos se engancharon con esa tarea de preparar algunas imágenes y enviarlas al museo”, mencionó.

Las producciones formarán parte de una muestra digital colectiva en las redes del MAEM.

“Fue fantástico. Las chicas del museo trabajaron mucho en promocionarlo, así que tuvo una buena convocatoria y fue una linda experiencia”, destacó Giménez.

Continuando con las actividades enmarcadas en “Reconstruir Memoria”, durante este fin de semana, tuvo lugar el taller para adolescentes “Botiquín de recuerdos” del programa MAEM Latente – Creatividad Colectiva, que impulsa actividades educativas y participativas destinadas a fortalecer el vínculo de la comunidad con el arte contemporáneo.

“Me encantó ver el trabajo de los chicos”, manifestó.

Conversatorio

Este sábado 4 de octubre a las 17:30 en el MAEM, “Reconstruir Memoria. Capítulo 2” cerrará con un conversatorio abierto a la comunidad. Será un encuentro para reflexionar sobre la historia del territorio, la huella de la memoria y la importancia de reconstruir saberes colectivos.

Parte de la serie “Frigoríficos” (1999) de Andriana Opacak integra el proyecto. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Participan la curadora Toia Ibáñez y las artistas Berta Giménez y Andriana Opacak. Además, habrá invitados a la investigación proyectual.

La entrada es libre y gratuita y no requiere inscripción previa.