Desde el 31 de octubre y hasta el 10 de noviembre, Pulso Tierra acompaña el Km. 2.081 de la BIENALSUR 2025 en el Capítulo 3 de “Reconstruir Memoria” creando un circuito de arte contemporáneo en el espacio público.

El circuito de arte contemporáneo cuenta con recorridos guiados en castellano, inglés y francés.

Alejandra Montiel, Melisa López, Laura Cachero, Facundo Álvarez Allevato, Cintia Daniela Al, Alejandra Martin, Catalina Sallies, Hugo Gardes, Malena Malbrán, Héctor Lara, Florencia Mainetti, Laura Calleja y Giovani Aprigio, y Ever Bueti Ruquet intervinieron las vidrieras de 15 agencias de turismo invitando a detenerse a observar una exhibición de arte a cielo abierto.

En este marco, estudiantes del Colegio Secundario N° 46 fueron invitados a participar realizando una acción en un portón del local Pantagonia.

Al respecto, Cecilia Caamaño Pagniez, integrante de Pulso Tierra, manifestó a La Opinión Austral: “Estamos más que contentos porque Pulso Tierra lo que estaba buscando no era solamente traer el arte contemporáneo a las calles, sino también tener a los jóvenes artistas emergentes en contacto con esta oportunidad que es la BIENALSUR, que está por primera vez en El Calafate, y que se derrame a la comunidad, sobre todo a la juventud”.

Luego del primer capítulo en agosto en el Consulado General de la República Argentina en la ciudad de Punta Arenas y el segundo en septiembre en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM) en Río Gallegos, “Reconstruir Memoria” se encuentra desde octubre en exposición en el Centro Cultural de El Calafate.

El proyecto, con curaduría de Toia Ibáñez, reúne una serie inédita de la reconocida fotógrafa alemana-argentina Annemarie Heinrich -realizada durante su viaje por la Patagonia en 1958- acompañada con las obras de dos artistas patagónicas contemporáneas: Berta Giménez con su serie “Vestigios” y Andriana Opacak con su serie “Frigoríficos”.

En el desarrollo del Capítulo 3 en El Calafate, el autor santacruceño Osvaldo Mondelo realizó la presentación audiovisual del libro “Mulato. Cuando las ovejas corrieron a los tehuelches de la Patagonia” y están programadas dos presentaciones más.

Este jueves desde las 20:00 tendrá lugar “La región Austral y su historia económica” con la presencia del escritor, profesor e investigador Horacio Lafuente.

En tanto que el viernes a las 20:00 se desarrollará la charla “Micro fragmento que restaura lo macro. Patrimoniales de Santa Cruz” con la presencia de la artista visual y arquitecta Ariadna Giménez.

Las actividades, con entrada libre y gratuita, tendrán lugar en la Sala de Arte Centro Cultural El Calafate, sita en Julio Roca 1100.

