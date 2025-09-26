Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Creada el 23 de septiembre de 1870, por ley 419, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, sentó las bases para el desarrollo de las bibliotecas populares en Argentina.

En 1990 -mediante decreto 1935- se estableció el 23 de septiembre como Día de las Bibliotecas Populares, conmemorando el día de promulgación de la ley.

En la sala principal de lectura Héctor Rodolfo Peña de la Biblioteca Pública “Juan Hilarión Lenzi”, integrantes de Río Gallegos Lee leyeron fragmentos de “El Aleph”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Bajo el lema “Infinito Aleph”, bibliotecas populares de todo el país se sumaron a los festejos con actividades culturales, artísticas y recreativas.

Este año, la propuesta giró en torno a la publicación de una edición especial e ilustrada de “El Aleph”, de Jorge Luis Borges, editada por la Secretaría de Cultura, la CONABIP y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, en alianza con Penguin Random House.

En Río Gallegos, la Biblioteca Popular “Ciudad del Nombre de Jesús” organizó una jornada para celebrar los 80 años del cuento “El Aleph”, publicado por primera vez en 1945 en la revista Sur, de Victoria Ocampo.

Las actividades se enmarcaron en los 155 de la CONABIP y los 80 de “El Aleph”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En la Sala principal de lectura Héctor Rodolfo Peña de la Biblioteca Pública “Juan Hilarión Lenzi”, convocó al colectivo Río Gallegos Lee, Escuela Provincial de Danzas, al arpista Cristian Romero y la Escuela del Viento.

En la ocasión se realizó la lectura de fragmentos del cuento y una presentación artística musical y de danzas.

“Nos ha llevado dedicación y esfuerzo para lograrlo”, manifestó Daria Eugenio, presidenta de la biblioteca, a La Opinión Austral sobre la propuesta que llevaron adelante.

La Escuela Provincial de Danzas y el arpista Cristian Romero participaron de las actividades.

En cuanto a la figura del escritor que los convocó, expresó: “Borges es inmortal, si la publicación de este cuento fue hace 80 años y hoy estamos recordándolo, diríamos que es un escritor inmortal”.

31 años en la comunidad

Respecto al funcionamiento de la Biblioteca Popular “Ciudad del Nombre de Jesús” que cumplió 31 años de actividad, Eugenio comentó que “con los avatares actuales del tiempo, vamos subsistiendo bien, podría ser aún mejor. También la tecnología te va quitando la posibilidad de leer a través del libro y nuestro trabajo es ese, intentar acercar el libro al lector”.

La biblioteca, ubicada en Mascarello 80, está abierta de lunes a viernes de 13:00 a 18:00. “Siempre van a ser muy bien recibidos. Que se acerquen, ojalá podamos tener más socios, gente asidua a la lectura. No sólo se pueden retirar libros, que solamente lo hace el socio que paga su cuota anual de 30 mil pesos al año, también se puede leer en sala. Siempre estamos tratando de organizar actividad culturales propias de la literatura y siempre abiertas al público“, cerró.