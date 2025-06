“En las ciudades mas pequeñas, los infiernos son más grandes y todo lo que sea visibilizar es dar luz, poner en foco y que hablemos de eso, estoy feliz y muy contenta”, dijo Topacio Fresh, cantante, actriz, bailarina, galerista de arte y activista trans oriunda de Argentina y actualmente residente en España en la alfombra roja del estreno de “Miss Carbón”.

El segundo largometraje de Agustina Macri tuvo su estreno mundial en Madrid el pasado viernes 13 de junio en Madrid, donde también estuvo presente Carla Antonella “Carlita” Rodríguez, la primera mujer minera en Río Turbio, historia sobre la cual se basa la película.

Una historia de vocación

Respecto a la historia, al escritora y guionista santacruceña Erika Halvorsen marcó a la revista La Noche Americana que “‘Carlita’ permite hablar no solo de ser trans esta no es una historia de transición, es una historia de vocación. Es un personaje que nos permite hablar sobre el binarismo porque a ‘Carlita’ no saben dónde ponerla en el pueblo”.

Paco León, Erika Halvorsen, “Carlita” Rodriguez y Agustina Macri en el estreno. Foto: Europa Press

“Es la ‘Carlita’ pero tenía DNI masculino entonces podía ser minero y entrar al pozo, pero DNI Femenino y el problema no fue el DNI, sino que se hizo las tetas y cuando llegó con su mameluco, pero con tetas dijeron a la oficina a prender un ordenador y hacer cafecito”, comentó.

“Gracias a ella hoy hay 10 mineras más”. ERIKA HALVORSEN, ESCRITORA Y GUIONISTA

“En la oficina le dijeron: ‘No cómo va a usar nuestro baño’ y eso que parece absurdo y hasta de comedia, le pasó a este ser humano y luchó y después logró la lucha minera y sus compañeros que respondieron, como luchan ellos, metiéndose en la mina y sin salir, logró su lugar, logro ser vista y reconocida como minera y gracias a ella hoy hay 10 mineras más. Carlita transformó la historia de un pueblo y la vida de cada uno de los que la conocemos y dije: ‘Vamos a contar esta historia al mundo'”.

El personaje de “Carlita” es interpretado por la actriz chilena-estadounidense Lux Pascal, en su primer papel protagónico en el cine.

En diálogo con el programa radial “El cine en la SER”, se refirió a lo que sintió durante la interpretación.

“Los derechos sociales y los derechos de los trabajadores deberían suceder al mismo tiempo”. LUX PASCAL

“Dentro de la ficción siento que ella vivía un poco como una especia de asfixia, estar dentro de una mina, en el frío, en la oscuridad, en un mundo masculino… sentí mucha presión encima, pero creo que así fue como ella lo vivió así que está bastante conectado a la realidad de los hechos”, analizó.

En otro tramo de la entrevista y sobre lo que implica la lucha por los derechos, sostuvo: “Deberían ir de la mano, los derechos sociales y los derechos de los trabajadores deberían suceder al mismo tiempo. Estamos todos luchando por un mundo laboral un poco más justo“.

Luchas y derechos

Por otra parte, en diálogo con el mismo medio, “Carlita” Rodríguez se refirió ampliamente a la situación en Argentina.

“Me parece muy loco que el primer mandatario nacional de Argentina llegue a atentar contra la cultura, contra los trabajadores audiovisuales, contra el Estado, contra la salud, la educación y las diversidades. Hemos sido testigos después del discurso de Davos también en Reino Unido y Estados Unidos de esos mismos discursos del odio. Creo que la construcción es desde el amor“.

“En YCRT “es un día a día peleándola porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar”. CARLA ANTONELLA RODRÍGUEZ

“Todos los trabajadores necesitamos oportunidades, necesitamos crecimiento y contribuimos al mundo”, subrayó y en este sentido, acotó “toda la fuerza para todos que siguen luchando y peleándola, tanto en Argentina como en otras parte del mundo”.

“Carlita”, quien continúa trabajando en YCRT, explicó: “Soy parte del Estado, trabajo para una empresa intervenida por el Estado nacional que hoy se encuentra en un proceso de transformación público-privada, es un día a día llevándola y peleándola porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar el día de mañana de acuerdo a cómo se levante el primer mandatario.

“Es muy duro”, reconoció y continuó diciendo que “lo vivo como todos los trabajadores y siento una profunda angustia cuando veo que se destruye el Estado desde adentro, un Estado que tiene que acompañar, generar políticas de acompañamiento, de inclusión, de desarrollo, oportunidades”.

“A las mujeres que siempre se les exige el doble que a los hombres”. CARLA ANTONELLA RODRÍGUEZ

“Creo que ‘Miss Carbón’ viene a humanizar un poco, creo que si podemos observar y ver todo, podemos saber que las vidas trans también importan, la discapacidad, las personas migrantes y todo el que vemos que en ese momento reciben esos discursos de odio”, sostuvo.

“Las luchas siempre tienen que ir de la mano, las personas trans siempre han resistido, como persona trans he resistido, he trabajo muy duro y he consolidado también al resto de la mujeres para que lleguemos al punto de decir: ‘Peleemos por este derecho, lo necesitamos, no podemos sosteniendo la desigualdad en un ambiente laboral’. Sabemos que los ambientes laborales son muy injustos con las mujeres, siempre se les exige el doble que a los hombres, lo vemos en todos los ámbitos”, manifestó.

Cerrando, “Carlita” compartió su anhelo: “Espero que ‘Miss Carbón’ venga a humanizar un poco y que, por por lo menos, podamos mirar al costado y ayudar, acompañar a la persona que está al lado y darle, al menos, una palabra de aliento en estos momentos que se están viviendo globalmente”.

