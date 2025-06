Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Biblioteca Popular Alberto Kunfi Quirós fue sede de una nueva edición del Encuentro Literario “Andábamos para encontrarnos” que, en esta oportunidad, propuso talleres y se denominó “Andábamos para escribir”.

Con invitación abierta al público interesado en general y contribución “a la gorra”, se desarrollaron tres talleres, “Mi primera poesía”, coordinado por Walter Gallardo, “Escribir en comunidad”, a cargo de Tati Guilio, y “Como construir un microrrelato”, coordinado por Luis Ferrarassi.

En diálogo con La Opinión Austral, Guilio comentó que “la jornada anduvo muy bien en general, tuvimos gran asistencia, si consideramos que son talleres de escritura”.

En el espacio de “Escribir en comunidad”, participaron 12 personas lo cual representó un número “óptimo” teniendo en cuenta el tipo de propuestas que abordaron.

“Quizá siempre hubo mucha gente que escribe y ahora es más visible”. TATI GUILIO

“Trabajamos en conjunto interviniendo el texto del otro además de escribir el propio. Se crea así una energía grupal que es hermosa”, valoró.

Consultada sobre si ve un incremento en la cantidad de personas que se dedican a la escritura, señaló: “Quizá siempre hubo mucha gente que escribe y ahora es más visible, incentivada por las redes, la gran cantidad de vías y propuestas…”.

Escribir

Este 13 de junio, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, poeta, narrador, ensayista y fundador de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), se celebró el Día del Escritor.

“Escribir es una meditación creativa, en la que me enfoco en una idea y le doy forma”. TATI GUILIO

Guilio es autora de “Sepia y nácar”, ha sido reconocida con el Primer Premio del Certamen Literario Provincial “Alfredo Veiravé” y ha publicado en antologías y revistas culturales de la Patagonia, entre ellas se encuentran “Rutas” (Editorial Punto de Encuentro, 2015), La Kama (Río Gallegos, 2020) y “Mixturas. Río Gallegos Escribe” (2023).

En este marco, sobre lo que para ella significa escribir, expresó que “es un planteo amplio y muy profundo para mí el significado de la escritura en mi vida. Es un espacio propio e íntimo, de calma activa, donde no me siento sola. Es algo así como una meditación creativa, en la que me enfoco en una idea y le doy forma, a veces sale como me gusta y otras no. Siempre requiere tiempo”.

“Y algo importante es que desde ‘Escribientes’ (NdR. Taller de poesía que lleva adelante), descubrí que puedo escribir con otrxs, antes no sabía que podía hacerlo, o quizá sí, pero no había activado esa dimensión lúdica que también tiene la escritura”, concluyó.

Rondas de lectura

Las propuestas del colectivo continúan y este domingo 29 de junio a las 17:00 se reunirán a leer en Pachamana Holística, ubicada en José Ingenieros 850.

En la 33 edición de Río Gallegos Lee la invitación es a asistir con algún texto corto (propio o de autor/a a elección). Se realizarán rondas de tres minutos por cada lectura.