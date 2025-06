Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante los últimos meses, una serie de cuadros fueron exhibidos en garitas del colectivo y paredones de Río Gallegos.

La muestra circulaba sin un itinerario que se hubiera dado a conocer públicamente. En cada cuadro se podían leer mensajes como “Faltan ESPACIOS pero también que los artistas trabajen conjuntamente para gestionarlos o pedirlos” o “Está piola la escena, mucha gente haciendo cosas. Pero hay que hacer más y abrir CÍRCULOS”.

La consigna fue ‘¿Qué pensás de la escena artística local?’.

Otros expresaban pedidos específicos como el pago por el trabajo artístico o la renovación en cuanto a las disciplinas. “Que activen el Museo y el Complejo. Por ejemplo, empezando por PAGARLES a los expositores“, “Harta de que los funados intenten ocupar lugares que no les corresponde. BASTA” o “Ya cansan con la FOTOGRAFÍA. Qué densos..”, eran algunos de los mensajes.

“Los cuadros desaparecieron después de un mes de exhibidos”. FUNO

“La idea surgió básicamente estando en casa, dibujando mis cosas y pensando ‘¿De qué sirve seguir haciendo esto si no tengo dónde exhibirlo?’, entonces quise indagar y ver si otras personas pensaban igual o diferente en base a la consigna ‘¿Qué pensás de la escena artística local?’. La cajita de preguntas en Instagram fue una forma de que me manden comentarios anónimos y ver qué otras problemáticas u opiniones surgían, de esta manera, recopilé varios mensajes que pasaron a ser obras de arte conceptuales para mi Muestra Itinerante”, contó Facundo Arroyo, “Funo”, a La Opinión Austral.

En diferentes puntos de Río Gallegos, Funo colgó las obras que conforman la Muestra Itinerante.

“Muchas veces, las obras las ‘exhibía’ de manera performática, es decir, solamente para tener el registro y después compartirlo en mi cuenta (@funo.art)”, explicó.

“Una de las últimas veces dejé varios marcos para ver qué les pasaba (en una esquina medio abandonada por Zapiola y Bernardino Rivadavia), junto a un QR que te dirigía a la cajita de mensajes anónimos. Hubo gente conocida que pasó y me etiquetó, pero más allá de eso, desconozco realmente qué repercusión real habrá tenido ya que finalmente desaparecieron después de un mes de exhibidos“.

“Es una muestra por y para los artistas visuales”. FUNO

“La repercusión que más percibo es en redes: una vez que comparto en historias algunos mensajes, genera una reacción de más mensajes contestando a los previos y así sucesivamente. Al ser anónimos, no podría distinguir de qué rama del arte provienen estos comentarios o de quién, lo cual lo hace más interesante”, comentó.

Continuará…

Consultado sobre la continuidad del proyecto, el artista visual manifestó que “la Muestra Itinerante va a seguir hasta que ya no me lleguen más mensajes anónimos o me canse. Si bien uno siempre está haciendo otras cosas en paralelo, por ahora voy a publicar esto en mi cuenta”.

Sobre la experiencia, dijo: “Siento que lo que me deja esta muestra más que nada es una expresión honesta, una forma de dialogar con una problemática específica de Gallegos en tiempo real; quise alejarme de lo ‘poético’ lo autorreferencial o lo melodramático y hacer arte acudiendo a la ironía, el absurdo y lo conceptual ya que de otra forma no podría haber abordado estas dificultades que se presentan para los artistas visuales y su desarrollo como tal. Es una muestra por y para ellos“.

Adelantó que quiere seguir “’jugando’ con los marcos en distintos lugares o colaborar con otros artistas y seguir corriendo la bola”.

“Fantaseo con finalizar la muestra con una performance donde destruyo todos los marcos o algo por estilo, hacer que sea todo un evento”, cerró.

