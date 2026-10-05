Organizado por la Asociación Amigos del Coro Polifónico Aonikenk, ya inició una nueva edición de Octubre Coral de la Patagonia Austral.

Las intervenciones artisticas abrieron la agenda este lunes con la presentación del Coro Catedral, dirigido por la profesora Graciela González y del Coro Ensamble Orkeke, dirigido por la profesora Susana Peralta, que juntos luego interpretaron una canción con la participación especial de Lucas Malla.

Por la tarde, fue el turno del Coro de Niños del Conservatorio Provincial de Música “Reverendo Padre Eugenio Rosso” que sorprendió a los presentes en la tradicional heladería Tito.

“El Coro del Plan de Niños es un proyecto institucional. Lo presenté hace tres años en el conservatorio y fue aceptado. La propuesta era convocar a los niños más pequeños, de entre 5 y 8 años de edad. En el conservatorio, antes comenzaba la formación musical a partir de los 9 años, pero con la implementación del Plan de Niños, a partir del año 2019, se amplió el rango, entonces ahora asisten alumnos desde los 5 años a tomar clases de música. A raíz de esto, se propuso la idea de formar este coro de niños más pequeños para que vayan ya iniciándose en el camino del canto coral”, contó la profesora Sabina Toledo a La Opinión Austral.

“Estamos felices porque vamos a hacer una intervención en esta famosa heladería de nuestra ciudad”, expresó.

El coro está integrado por niños y niñas de 5 a 8 años. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Toledo comentó que “la mayoría de los niños quieren cantar, les gusta cantar. Entonces, a lo largo del año, se van sumando o también les van surgiendo otras propuestas, eso hay que respetarlo, las otras actividades que hay en la ciudad, pero en general se mantiene un promedio de entre 20 y 25 alumnos integrando el coro“.

Recordó además que niños y niñas se pueden sumar al coro en cualquier momento del año. “Este es uno de los proyectos al que no solamente pueden asistir los alumnos que van a las clases del conservatorio, sino que también pueden asistir niños que se sumen de otros ámbitos, es abierto a la comunidad. Por ejemplo, tengo alumnos que sólo vienen al taller de coro de los días lunes, no tienen posibilidad de asistir a otras materias en el conservatorio. Y algo que me parece clave decir es que tanto el conservatorio como los proyectos corales son actividades gratuitas, es decir, las familias no tienen que abonar nada por estas actividades”.

Por último, sobre lo que significa verlos presentarse en público, valoró: “Todo lo que es intervención artística en la comunidad, me parece que es una manera de darle voz, amén del coro, todo, desde una escultura, una pintura, es una manera de darle voz al arte y de decir que no estamos solos en estos ámbitos, en un escenario o quizás en una iglesia cantando, la música puede aparecer de pronto e invadirnos en un espacio en un momento de distensión“.

Por último, anticipó: “Vayan preparándose todos en la ciudad, los que estén comprando cables, me parece que por ahí en el Tehuelche van a tener alguna intervención, los que se estén tomando un cafecito por ahí, no vamos a quemar la sorpresa, pero habrán varios coros irrumpiendo en esta cotidianeidad de nuestra bella ciudad para dejar un poquito de música que es lo que amamos“.

Además de las intervenciones, están previstos tres conciertos centrales. Con entrada libre y gratuita, la agenda incluye conciertos este viernes 9 de octubre a las 20:00 en la Iglesia San Benito, el sábado 10 a las 20:00 en la Parroquia San Juan Bosco y el domingo 11 a las 17:00 en el Conservatorio Provincial de Música.

Además, este viernes 9 y sábado 10, de 09:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 en el Conservatorio de Música tendrá lugar el Taller “Crecer cantando” que dictará el profesor Gonzalo Villalba de Mendoza.

La capacitación, que es arancelada, es auspiciada por ADICORA, INAMU y la Secretaría de Cultura.