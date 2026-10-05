Luego del cierre de la muestra “Laboratorio Textil” en el marco del proyecto institucional Poéticas de lo Diverso en la Patagonia, este sábado el Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM) inauguró “Huellas espectrales”.

La exposición reúne las prácticas de las artistas Daniela Arnaudo, Natalia Carminati, Alejandra Montiel y Ana Volonté con el texto curatorial de Soledad Sánchez Goldar.

“Esta muestra está formada por cuatro artistas que nos dedicamos principalmente a la performance, es nuestro eje de producción artística. En este caso, todas trajimos producciones que giran en torno a la performance, la video performance, como huellas espectrales que surgen de esta práctica artística tan importante”, manifestó Alejandra Montiel a La Opinión Austral.

“Somos cuatro colegas y amigas que hace un tiempo venimos deseando trabajar juntas y poner nuestras prácticas artísticas en diálogo y se dio la oportunidad en el querido Museo Eduardo Minnicelli, estamos muy contentas que se nos haga un sueño. Esto está autofinanciado por nosotras, principalmente como una bandera de resistencia, ya que estamos en un contexto muy difícil para la cultura, difícil para el museo y mucho más difícil para los artistas”, reconoció.

“Fue un trabajo de mucho esfuerzo y de muchas voluntades juntas porque no solamente fue el nuestro, sino también de todas las personas que trabajan en el museo, de amigas artistas, Pato Viel, Bettina Muruzábal, un montón de gente que sería injusto si no menciono, pero que hicieron posible todo esto, desde dar una tele, un proyector, darnos un espacio para dormir. Es una suma de amorosidades que hacen posible que sigamos sosteniendo nuestras prácticas artísticas y por eso estamos muy agradecidas”, recalcó.

Prácticas y territorios

Montiel comentó que cada una de las artistas que integran la muestra residen en distintos territorios. “Ana Volonté está en Buenos Aires, Daniela Arnaudo en Santa Fe, Natalia Carminati cerca de Barcelona, en Barna, y yo estoy en El Calafate. Cada una con una potencia, una práctica artística muy poética y muy entrelazada con el territorio donde habita”, señaló.

FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

En particular, sobre la presencia de la performance, observó: “Hubo un tiempo en que fue bastante difícil incorporarla dentro de las prácticas artísticas, pero creo que ahora está ganando cada vez más terreno. Cuesta siempre, sobre todo que ingrese en ciertas categorías de salones y demás, pero hay una apertura grande, está presente, estamos presentes y nosotras también insistimos”.

Consultada sobre qué encuentra en la performance que no le dan otras disciplinas, manifestó: “Sobre todo las prácticas somáticas en relación al cuerpo, en relación a investigaciones territoriales que solamente me puede dar ese vínculo físico con el territorio que no podría lograrlo desde otra disciplina”.

“A la vez, mi práctica es multidisciplinar. Está la performance, la fotografía, un poco de todo, los objetos cerámicos también, pero es un eje muy importante en mi obra porque me permite a mí ponerme en diálogo con el territorio, hacer una bajada poética particular”, explicó.

“EL ENTRE” en El Calafate

Por otra parte, desde el 19 de septiembre y hasta el 10 de octubre se está exponiendo la muestra “EL ENTRE. Constelaciones oscuras” bajo la curaduría y coordinación de Montiel.

La muestra reúne los proyectos e investigaciones de Marcos Aguilera, Leo SC, Lorena Martellini, Guadalupe Auzoberria, Cecilia Caamaño Pagniez, Laura Calleja, Ever Bueti Ruquet, Rocío Asset y Emilia Majorel que corresponden a la tercera edición de Porciones del todo: Laboratorio Abierto de Prácticas Artísticas.

“La idea es mantener viva la muestra y que todos los fines de semana hayan activaciones, propuestas por los propios artistas que lo integran, en relación a producción de fanzine, de alguna pieza editorial, y activaciones propias de las obras. Entonces, es un convite a la comunidad para que siga relacionándose con los artistas y con las obras, y a la vez también hagan sus propias producciones que, de cierta forma, también son incorporadas en esta gran muestra de cierre y también de apertura de procesos”.

Respecto a qué la motivó a llevar adelante el laboratorio, contó: “Llegué hace unos 20 años a El Calafate y se notaba que era muy necesario un espacio de formación de artistas, de contención, de conversación, de conocimiento compartido, necesitaba mucho eso, tenía una contención ya viniendo de Córdoba, y dije: ‘Si falta, hay que proponerlo’. Y ya vamos en la cuarta edición de Porciones del Todo”.

“Era muy necesario un espacio de formación de artistas, de contención, de conversación, de conocimiento compartido”.

Finalizando, sobre lo que va a encontrar el público en “Huellas espectrales”, señaló: “Se van a encontrar con fotografías, con videoinstalación, con textos, piezas textiles, con archivos y también con investigaciones. Es interesante incursionar en la obra de cada una, también con algunos gestos rituales que pueden llegar a producir en relación a la semilla, al cuidado del cultivo”.

Invitó a la comunidad que “siempre nos acompaña y que es súper necesario también su mirada y su cruce, los esperamos y las esperamos a que sientan y se permitan esta experiencia con obras de arte contemporáneo que tienen un gran eje en la performance y en poéticas territoriales y en problemáticas, sobre todo, territoriales. Es muy interesante. Por ahí es necesario tomarse un tiempo porque cada una tiene una conceptualización que lleva tiempo digerir”.

Con entrada libre y gratuita, la muestra se puede visitar de martes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábados y domingos de 14:00 a 19:00, en el museo ubicado en Maipú 13 en Río Gallegos.