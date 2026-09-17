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Organizado por Pantalla Patagonia, integrado por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, en octubre se realizará la primera muestra de cortometrajes de El Calafate.

La propuesta busca generar un espacio de exhibición y encuentro para quienes producen contenidos audiovisuales, acercando nuevas historias y miradas al público de la localidad.

La convocatoria es abierta a realizadores de todas las edades y de cualquier origen, quienes podrán presentar cortometrajes de hasta 10 minutos de duración. Cabe señalar que los cortos se recibirán hasta el 25 de septiembre mediante un formulario de inscripción.

La convocatoria es abierta realizadores de todas las edades y procedencias.

La muestra tendrá lugar los días 9 y 10 de octubre en el Cine Municipal de El Calafate.