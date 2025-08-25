En el día del natalicio de Hugo Giménez Agüero, en la plaza, ubicada en calles Joaquín San Miguel y Charlotte Fairchild, y en el barrio que lleva su nombre, este lunes tuvo lugar un acto para conmemorar el Día del Kaani, la pieza de canto y baile que realizaba el pueblo tehuelche.

El acto del Día del Kaani fue encabezado por el intendente Pablo Grasso en la Plaza Hugo Giménez Agüero. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La fecha fue instaurada tras la aprobación del proyecto de ordenanza presentado por el concejal Martín Chávez, con el fin de mantener vivo su legado.

“Es Hugo Giménez Agüero, pero era mi papá también entonces se complica un poco el corazón”. ANA GIMÉNEZ

El acto fue encabezado por el intendente Pablo Grasso, acompañado del gabinete municipal y contó con la presencia de Ana Giménez y Martín González, dos de los cuatro hijos del cantor de la Patagonia, quienes descubrieron el busto que se inauguró en el espacio recreativo.

Ana Giménez y Martín González, hijos del cantor de la Patagonia. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Además, Juandy y Andrés Abelli interpretaron “Malambo Blanco” y junto al músico Marcelo “El chino” Paredes, quien acompañó a Giménez Agüero durante su carrera, hicieron lo propio con “Chaltén”.

“Estoy re emocionada”, expresó Ana Giménez a La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Estoy emocionada de estar en el barrio Hugo Giménez Agüero, en la ciudad de Río Gallegos, el lugar que eligió papá para hacer lo propio, él decía ‘Soy de Santa Cruz, pero soy de Río Gallegos’. Estoy re emocionada de estar acá con toda esta gente del barrio y amigos que vinieron de toda la ciudad. Es una fecha que en lo personal me conmueve mucho porque es Hugo Giménez Agüero, pero también era mi papá entonces se complica un poco el corazón”, expresó Ana Giménez a La Opinión Austral.

Juany, Andrés Abelli y Marcelo “El chino” Paredes interpretaron dos canciones del cantor de la Patagonia.

Dado el reconocimiento del legado de Giménez Agüero en más de una ocasión, su hija ha recibido comentarios al respecto. “Me gusta cuando estamos con gente que no me conoce y sale el tema de la música patagónica y sale el nombre de Hugo Giménez Agüero, que lo tienen como un referente y lo admiran, no digo nada, sigo escuchando y por ahí hago preguntas para que sigan diciendo más, pero no digo nada”, contó.

Marcelo “El chino” Paredes, Andrés Abelli y Juandy interpretaron “Chaltén”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Para finalizar, agradeció “a toda la comunidad del barrio, a Mauricio de la junta vecinal, a la Municipalidad y a nuestro intendente por supuesto por llevar adelante el fortalecimiento de nuestra cultura”.

Cynthia Giménez, la escultora que realizó el busto que se descubrió en el acto, se refirió al proceso de producción de la obra.

“Fue un poco complejo porque tuve un accidente así que tuve que tener asistente. Tardamos más o menos un mes y medio en hacerla, en realidad se puede hacer en menos tiempo, pero estaba con temas de salud. La obra la podes hacer en una semana o semana y media, pero tenés que estar de ocho a doce horas”, explicó.

“La escultura está hecha de cemento armado modelado, tiene estructura de hierro, malla desplegable. Después, a cucharear con espátula y hacer todo el modelado de la escultura”, detalló.

“Están super emocionados por la obra”. CYNTHIA GIMÉNEZ, ESCULTORA

Comentó además que “se hizo otra escultura para interior que iría a Cultura o al Concejo Deliberante”.

Vale mencionar que no es la primera vez que la artista realiza una obra referida a la región y que se puede apreciar en la capital santacruceña. “Hice los guanacos de la avenida Asturias, y las toninas y los pingüinos de la ría”, mencionó.

Finalizando, Giménez destacó la respuesta por parte de los familiares del cantor de la Patagonia: “Están super emocionados por la obra”.

