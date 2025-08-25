La orquesta Re Si de El Calafate homenajeo a Hugo Giménez Agüero por el día de su natalicio En el 81° aniversario del nacimiento de Hugo Giménez Agüero, la Orquesta Sinfónica de la Escuela Re Si de El Calafate lo recordó interpretando ‘Te escribo desde el sur’, una de sus canciones más emblemáticas que refleja el amor por la patria y la identidad patagónica.”

La Orquesta Sinfónica de la Escuela Re Si de El Calafate rindió homenaje a Hugo Giménez Agüero, considerado el máximo exponente del folklore patagónico. La agrupación interpretó “Te escribo desde el sur”, una de sus canciones más emblemáticas, en conmemoración del 81° aniversario de su nacimiento.

Hugo Giménez Agüero nació el 25 de agosto de 1944 en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, siendo el quinto de ocho hermanos de Vicente Giménez y Lorenza Agüero. Tomó el apellido materno como parte de su nombre artístico, en homenaje a su madre.

En 1960, con 16 años, dejó su ciudad natal. Recaló en Montevideo y luego en Buenos Aires. Entre 1962 y 1964 formó parte de un trío llamado “Los Reseros”, de música folklórica.

En 1964, durante el servicio militar, fue destinado a Río Gallegos en Santa Cruz, donde encontró su lugar en el mundo. Aquí se inspiró para componer varias de sus obras más conocidas y adoptó a la Patagonia como su verdadera cuna artística, llegando a afirmar que se sentía como si hubiera “nacido en Río Gallegos”.

En 1965 comenzó a desempeñarse como locutor, en emisoras de Santa Cruz, primero en LU12 AM680 Radio Río Gallegos y luego en LU14 Radio Provincia de Santa Cruz. Durante este tiempo compuso diferentes canciones, y con la ayuda de estudiosos y baqueanos conoció la lengua y la cultura tehuelche, se interesó en ella y hasta compuso canciones en esa lengua originaria.

Su carrera lo llevó a recorrer escenarios de todo el país. Se presentó por primera vez en el Festival de Cosquín en 1982, obteniendo el premio Consagración y participando ininterrumpidamente hasta 2006.

“Te escribo desde el sur”: un himno de la Patagonia

La obra elegida por la Orquesta Re Si para el homenaje, “Te escribo desde el sur”, una de las composiciones más representativas del cantautor. Es una emotiva carta musical que refleja el amor por la patria y la profunda conexión con las raíces y la tierra natal.

La letra nos sitúa en Río Gallegos, en una noche de verano donde el sol se mantiene alto incluso a medianoche, un fenómeno característico de las latitudes australes. El narrador de la canción —posiblemente un soldado o alguien lejos de su ser querido— responde a una carta preguntando por su bienestar.

Yo te digo corzón, que La Patria es, como tú. Como mamá, como papá y la defiendo aquí en el sur”, dice uno de los versos más emblemáticos en el que transmite el orgullo y el honor de defender al país.

Un legado que trasciende fronteras

A lo largo de su trayectoria, Giménez Agüero grabó numerosos discos, fundó su propio sello discográfico y creó piezas que hoy forman parte del cancionero popular argentino. Entre sus obras más recordadas se encuentran “El último tehuelche”, “El corazón en Malvinas”, “Ay Patagonia”, “Abuela india” y “Al sur de la nostalgia”.

Su compromiso con la memoria y la cultura originaria quedó plasmado en la recopilación del “Kaani”, una antigua danza de los pueblos tehuelches.