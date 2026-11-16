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Con una programación pensada para fortalecer las capacidades técnicas, artísticas y de gestión de quienes desarrollan proyectos audiovisuales en la región, el Festival Audiovisual de Santa Cruz (FASAC) anunció la apertura de las inscripciones para los talleres que integrarán su primera edición.

La propuesta reúne referentes de reconocida trayectoria nacional en áreas estratégicas de la industria audiovisual, abordando temáticas vinculadas a la distribución de obras, la circulación de cine independiente, la dirección de fotografía, la actuación para producciones audiovisuales y la producción de proyectos para cine, televisión y plataformas digitales.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de Comandante Luis Piedra Buena y contarán con acceso gratuito mediante inscripción previa a través de los formularios disponibles en conexioncultura.santacruz.gob.ar.

Festivales y pantallas

La programación abrirá este viernes 20 de noviembre a las 13:00, en el Centro Cultural Mario Otero, con el taller “Distribución en Festivales. Herramientas para diseñar una estrategia de distribución”, a cargo de Marianela Díaz Román.

La capacitación propone un acercamiento práctico a las estrategias de circulación en festivales nacionales e internacionales, brindando herramientas para identificar circuitos adecuados y potenciar las oportunidades de exhibición de una obra audiovisual.

La productora y distribuidora audiovisual es cofundadora de Vías Cine y desarrolla su actividad profesional desde 2004 en las áreas de producción, distribución y desarrollo de audiencias. Además, es licenciada y profesora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Nacional de La Plata y docente universitaria en la UNLP y UNTREF.

La programación continuará el sábado 21 de noviembre a las 14:00, en el SUM Municipal, con “Después de los Festivales. Otras pantallas y formas de circulación para el cine autogestivo”, también dictado por Román Díaz. El espacio propone reflexionar sobre las posibilidades de exhibición que existen para las producciones independientes una vez finalizado su recorrido por festivales, explorando alternativas de circulación, públicos y espacios culturales.

El sábado 21 de noviembre, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, el Centro Cultural Mario Otero será sede del taller “Del guion a la pantalla. Cómo hacer que un proyecto audiovisual suceda”, coordinado por Luli Kraefft.

La propuesta recorre de manera integral todas las etapas de producción de una obra audiovisual, desde el desarrollo inicial y la búsqueda de financiamiento hasta la preproducción, el rodaje, la postproducción y el lanzamiento. A través de ejercicios prácticos, los participantes podrán familiarizarse con herramientas utilizadas actualmente en la industria.

Kraefft es productora audiovisual egresada de la ENERC y ha trabajado en proyectos para Disney+, Netflix, Warner y Flow, participando en producciones como “El Encargado”, “Santa Evita”, “El Reino”, “Descansar en Paz” y “El Ruso”. Actualmente se desempeña en Pampa Films y desarrolla proyectos independientes con presencia en festivales nacionales e internacionales.

Otra de las propuestas destacadas será el Taller de Actuación “Cuerpo y voz al servicio de la expresión y la comunicación”, que estará a cargo de Guillermo Pfening y se desarrollará los días 22 y 23 de noviembre, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, en el Centro Cultural Mario Otero.

La capacitación está orientada a personas interesadas en potenciar sus capacidades expresivas a través del entrenamiento corporal y vocal. Incluye herramientas de actuación para audiovisuales, creación de personajes, improvisación, puesta en escena y técnicas de oratoria aplicables tanto al ámbito artístico como profesional.

Pfening cuenta con una reconocida trayectoria como actor, director y docente en cine, televisión y teatro, combinando su experiencia interpretativa con propuestas de formación orientadas a la comunicación y la expresión.

Workshops de fotografía

La programación formativa concluirá con el workshop “Fotografiar desde lo simple. Construir relato sin artificios: dirección de fotografía para ficción y documental”, a cargo del director de fotografía Germán Costantino.

La actividad se desarrollará este lunes 23 de noviembre, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, en el Centro Cultural Mario Otero, y propone explorar la construcción visual del relato audiovisual a partir de la observación y la síntesis narrativa.

Costantino posee experiencia en cine, documental, series, publicidad y formatos digitales, y ha desarrollado una trayectoria orientada a la creación de imágenes que fortalezcan la narrativa desde la sencillez y la expresividad.

Las personas interesadas podrán inscribirse gratuitamente a través de los formularios disponibles en conexioncultura.santacruz.gob.ar.

Bajo el lema “Contar el sur. Construir futuro”, el Festival Audiovisual de Santa Cruz busca consolidarse como un espacio de encuentro, aprendizaje y proyección para el desarrollo audiovisual de la provincia, promoviendo nuevas herramientas para seguir construyendo historias desde la Patagonia.