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Con obras de Lola Vázquez, Berta Teglio, Elizabeth Iñiguez, Delia Etcheverry, Flavia Bolón Varela y Adriana Antidín, se inauguró la muestra “Punto de encuentro en la viña” en Fundacruz

La apertura de la exposición se realizó en la noche de este viernes 6 de noviembre y contó con el acompañamiento musical de Evan Aguilar en badoneón y Pablo Aguilar en violín y guitarra.

Berta Teglio visitó los estudios de radio LU12 AM680 y se refirió a cómo surgió su vínculo con el arte. “Tal vez haya aparecido desde chica, me gustaba dibujar, me gustaba pintar, coser, tejer, pero comienzo de grande cuando descubro que hay una disciplina artística que estaba en mí sin que yo supiera que estaba”, compartió.

Berta Teglio y Susana Suárez en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

En particular al arte textil, lo conoció en 1977-1978. “Fui por primera vez a ver un salón que era de tapices del Museo Sívori en Buenos Aires que por esa época estaba en el octavo piso del Teatro San Martín y quedé deslumbrada porque era como algo que yo estaba buscando, que no encontraba y que tampoco sabía que existía. Ahí empecé a buscar dónde aprender, hasta que encontré un taller en el que me formé que fue el de Nora Correas”.

En cuanto a las artistas que participan de la muestra, mencionó que se conocen hacen años. “Con algunas más años que con otras, pero trabajamos juntas en mi taller”, acotó.

La muestra “Punto de encuentro en la viña” se expone en Fundacruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Me encanta porque son grandes artistas, algunas con varias exposiciones, con premios, con excelentes trabajos y cada una, con mucha individualidad. En la muestra se van a poder ver seis artistas muy distintas y van a descubrir cosas súper interesantes”, manifestó.

Consultada sobre la actividad cultural en la capital santacruceña, Susana Suárez, integrante de Fundacruz, recordó: “En la casa había una necesidad de empezar a generar actividades culturales y también artísticas. Y a partir de ahí, cuando ya estábamos formados y teníamos una idea, había un conocimiento también junto con otros artistas, agradecidos siempre a Norma Segovia, que fue la que aquí acompañó a todo este grupo de artistas, donde me incluyo, a fortalecer todo aquello que estaba gestándose. Ahora veo algo parecido con algunos referentes que también han hecho un recorrido parecido al nuestro, en otros lugares de la Argentina y en el exterior que acompañan a estas generaciones que van mostrando vanguardia”.

“Lo que hacemos los artistas es siempre pensar en el otro, en el sentido que uno le da filosóficamente, el otro soy yo, entonces quiero que esa otra parte de mí también comparta lo que hoy genero. Lo que ya está hecho, invita a generar otra cosa que venga, pero con una impronta que es la actualidad”, completó.

Punto de encuentro

Sobre la muestra, Suárez manifestó: “Van a encontrar un arte textil contemporáneo actual, pero de mejor calidad de la que vimos en otros momentos. Lo que se ve ahí tiene un trabajo por detrás de cada una de las obras, impresionante”.

Teglio sumó que “detrás de cada obra, siempre hay algo. Cada una elige distintos temas para trabajar. Por ejemplo, hay dos obras que son dos mapas de América del Sur, hay un artista que trabaja con plásticos recuperados de bolsas de nylon, van a ver una instalación, que es la que da el nombre a la muestra, que es una especie de vid en la que se trabajó con corchos de botellas abiertas, cobre recuperado y cables de electricidad”.

“El arte textil está en un momento súper interesante”, afirmó Berta Teglio. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Finalizando, la artista destacó que actualmente “el arte textil está en un momento súper interesante. Cerámica, textil y grabado, son tres disciplinas que durante muchísimos años se han artes menores, además de muy adjudicada al quehacer femenino. En este momento, la cerámica y el textil son las disciplinas que en los últimos años han crecido de una manera tremenda, se ha investigado y se han logrado obras que años atrás eran inimaginables, ahora las galerías y los museos se están interesando y están trayendo muestras muy importantes. Todos los museos del mundo están mostrando obras de grandísimos artistas que estaban ahí guardados, están rescatando y les están dando el valor que merecen”.

La muestra se podrá recorrer hasta el 29 de noviembre, los sábados y domingos de 16:00 a 20:00 en Fundacruz, sita en Gobernador Lista 60 en Río Gallegos.

Así es la muestra “Punto de encuentro en la viña” que se expone en Fundacruz

1 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 2 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 3 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 4 de 9 | "Punto de encuentro en la viña", en exposición en Fundacruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral 5 de 9 | La muestra "Punto de encuentro en la viña" se expone en Fundacruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral 6 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 7 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 8 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 9 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral