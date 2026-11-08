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Con su cuerpo y su práctica artística, Bettina Muruzábal dialoga con la historia de una época en un territorio en proximidad a Puerto San Julián. Así emerge “Colona Rafaela Floridablanca”, la muestra que fue inaugurada en la noche de este sábado 7 de noviembre en la Sala de Arte Van Gogh de Río Gallegos.

“Colona” se expone en Sala Van Gogh. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“La muestra cuenta, a través de Rafaela Bedoya, la historia de una comunidad de enclave colonial, pero que tuvo la diferencia, y debemos señalarla, fue un tiempo de hospitalidad y de intercambio entre el pueblo aonikenk. Data de 1780 a 1784, en un asentamiento que lograron, por ejemplo, quebrar hielos y sembrar trigos, como dicen las bitácoras de la época”, manifestó Bettina Muruzábal a La Opinión Austral.

“Se trataba de un grupo de inmigrantes que venían a buscar una vida mejor, y que en algún momento un rey caprichoso, que deciden nombrar, resuelve que se queme el lugar. Pero Rafaela sigue eligiendo Patagonia porque se instala en Río Negro, una provincia donde todavía hay descendientes”, completó.

“Rafaela me permite contar esta historia de intercambio y hospitalidad que, me parece, que nos sirve para el futuro y para el presente. Por eso digo de caminar con los pies descalzos porque ella caminó con fragilidad, pero con la certeza de buscar un mundo mejor”, destacó la artista.

Sobre cómo fue su acercamiento a la historia, mencionó: “Los sanjulianenses la conocemos desde siempre. El colegio secundario al que asistí se llama ‘Floridablanca’. En algún momento trabajé en la época que se hacían las campañas arqueológicas con Ximena Senatore, doctora en arqueología e historia, se publicaron los libros de lo que se había investigado, es ahí donde se llega a los nombres del pueblo y a los haceres cotidianos de la época. Toda esa investigación y todo ese reservorio está en la Unidad Académica San Julián (de la UNPA) porque fue devuelto a San Julián. Es decir, que también tenemos fuentes científicas”.

Diferenció: “En mi trabajo es un camino espiritual, que tiene que ver con decidir quiénes son nuestros ancestros territoriales”.

“Se van a encontrar con obras textiles, con instalaciones y con registros performáticos. Se van a encontrar con Patagonia en un tiempo de hospitalidad y que nos está contando mucho para este presente y este futuro. Y en clave femenina”, describió sobre la muestra.

La muestra “Colona. Rafaela Floridablanca” fue inaugurada este 7 de noviembre en la Sala de Arte Van Gogh. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En el cierre del año, Muruzábal destacó la invitación de Amelia Gatica. “Fui invitada por la Sala Van Gogh hace un año atrás, estoy muy agradecida, y encantada de estar celebrando los 20 años de esta sala generosa. Había prometido que iba a llegar con un proyecto nuevo y esto estamos celebrando hoy”.

Por último, agregó: “Agradecer la presencia de ustedes y del público generoso que hace preguntas y que se interesa porque estas historias que se recuperan, está bueno que las conozcamos todos. Me considero una fuente, es mi trabajo”.

La muestra se puede visitar en la Sala de Arte Van Gogh, ubicada en Batalla Puerto Argentino 435, en Río Gallegos.