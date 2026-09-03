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Entre más de 100 postulantes, el artista patagónico José Luis Tuñón fue distinguido con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística de la 113.ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales, que reúne el reconocimiento correspondiente a 2024 y a 2026. Además, incorpora al patrimonio público obras que pasarán a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Tuñón nació el 18 de enero de 1955 en Río Gallegos y desde 1984, reside en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Es artista y psicoanalista y fue subsecretario de Cultura de Comodoro Rivadavia en el período 2003-2007.

Sus obras se encuentran en las colecciones del Museo Eduardo Minnicelli de Río Gallegos; el Museo Juan Sánchez de General Roca, Río Negro; el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Santa Fe; el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; el Museo de Bellas Artes de Neuquén; la Colección del Consejo Federal de Inversiones; la Colección de la Provincia del Chubut; la Colección de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia; la Colección del Colegio Perito Moreno de Comodoro Rivadavia; la Colección del Centro de Documentación del Instituto 806, de Comodoro Rivadavia y la Colección de la Fundación OSDE.

La obra elegida

Sobre la obra seleccionada que permanecerá expuesta junto a otras 15 seleccionadas, explicó que “Mitos Chicos” funciona como una especie de compendio de mitos y leyendas. “El conjunto está compuesto por más de 30 piezas, entre ellas cantos rodados de gran tamaño y otros formatos, intervenidos desde el oficio y la cultura”, indicó.

“Es el paisaje de las leyendas, donde la presencia humana siempre aparece teñida de mito. El pionero, el que intentó dejar una marca en ese paisaje tan vasto”, detalló el artista. Como parte del proceso artístico, las piedras, una vez intervenidas, son instaladas y posteriormente abandonadas en distintos espacios del campo.

El registro fotográfico de ese abandono también forma parte de la obra presentada ante el jurado.

El artista valoró el reconocimiento a su trayectoria como la posibilidad de visibilizar los procesos artísticos. “Hay dos cosas que subrayar: el haber sostenido durante muchos años una forma de hacer arte que va a contramano de la lógica de la utilidad y de la renta, y el mérito del jurado de haber premiado que estos procesos también ocurren en la Patagonia”, manifestó.

Cabe mencionar que los ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística fueron seleccionados por un destacado jurado integrado por María Teresa Constantin, Emanuel Díaz Ruiz, Andrés Duprat, Fernando Farina, Claudia Lamas, Mariana Marchesi y María Cristina Tomsig.

El premio organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación a través del Palais de Glace, reconoce a artistas de relevante trayectoria, mayores de 60 años, que hayan contribuido con aportes decisivos al arte de Argentina. En tanto que los artistas donan al Estado nacional una obra significativa de su producción que pasa a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.