Bajo el lema “Letras que nos acercan”, este viernes abrirá la 32ª Feria Provincial del Libro en el Complejo Cultural Santa Cruz en Río Gallegos.

Entre las presentaciones programadas se destaca la del libro “76. Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre” de Felipe Pigna, que tendrá lugar el sábado 12 de septiembre a las 19:00.

El historiador reconstruye los principales acontecimientos de 1976, el año del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura militar argentina. Con documentos y testimonios, su obra analiza el entramado político, económico y represivo, y recupera las formas de resistencia que marcaron aquel período, invitando a reflexionar sobre sus huellas en el presente.

“Como su nombre lo indica, el libro habla del año 76, pero también un poco de cómo llegamos al golpe, qué pasó antes, cómo se planificó, y después un desarrollo del año 76 en todos sus aspectos, teniendo en cuenta que ya en el 76 uno podía observar claramente el plan económico, el plan represivo, el plan cultural de la dictadura“, señaló el autor en comunicación con el programa de streaming “Desorden en la mesa” del Grupo La Opinión Austral.

“Ya con el Rodrigazo empezamos a hablar en dólares y después, directamente, de la plata dulce, la gente empieza a hacer sus transacciones, sus compras, todo en dólares, la compra de propiedades y también la especulación, la reforma financiera, niveles de especulación nunca antes visto hasta ese momento en Argentina. El florecimiento de entidades financieras, la quiebra de industrias, de pequeñas y medianas empresas, la apertura indiscriminada de la economía, muchas de las cosas que estamos viendo ahora y que empezaron allá por el 76″, mencionó.

En las últimas semanas, comentó: “Estoy yendo a ferias de todo el país y nunca me resultó tan fácil explicar el modelo económico de Martínez de Hoz porque es el que está vigente en este momento. Además, profundizado, el propio presidente lo dijo: ‘Hicimos cosas que los militares no se animaron a hacer’, lo dijo hace una semana. Así que es tremendo, pero por eso está bueno ver el origen de esto que se hizo y, de alguna manera, la matanza tremenda se hizo para poder aplicar este modelo tremendamente regresivo”.

En esta linea, continuó ampliado: “Lo más fuerte fue el cambio de mentalidad: el ataque a la empatía, que no me importe lo que le pasa al otro, el ‘algo habrán hecho’, ‘por algo será’, todas esas cosas que estaban muy fomentadas por el poder, que hoy también lo están. La idea de que mientras a mí no me pase, no hay problema. Fue muy fuerte en aquella etapa”.

“El modelo literalmente es el mismo, exceptuando la represión salvaje de aquella época, pero me refiero al modelo social, cultural, al desprecio por el otro, al desprecio por la ciencia, la cultura, toda esa brutalidad que hoy tiene premio, parece que hay como un elogio de la brutalidad“, marcó.

La radio

Por otro lado, en el marco del Día de la Radiodifusión Argentina, expresó: “Tengo un amor por la radio absoluta, es uno de los medios más lindos que hay, donde el oyente tiene una libertad absoluta de imaginarse caras, situaciones, todo eso que la radio te permite. Ahora está un poco arruinado por el streaming, a mi gusto. Una cosa es la tele, otra cosa es la radio, aunque yo sigo siendo de la radio, pero es lo que hay”.

“No estoy en contra del streaming porque es lo que hay hoy en día, pero sí me parece que la radio en sí no necesita un agitamento. La radio es un medio maravilloso y mucha gente sigue escuchando la radio porque está laburando o está en el auto y está buenísimo”, agregó.

Sobre lo que genera la radio, expuso: “Vos te imaginabas la cara del locutor, de la locutora, las situaciones, todo eso. Tiene una magia muy particular, yo crecí con la radio, soy fanático de la radio desde muy chiquito, me regalaron una portátil. Es un medio hermoso, tengo la suerte de seguir estando en la radio y me encanta”.

En cuanto a anécdotas, Pigna indicó “miles, imagínate que estuve con Mario Pergolini en ‘¿Cuál es?’ durante tres años y pasaba toda la gente que escribía, gente que me pedía permiso para usar un nombre como Legión Infernal, que era el nombre del grupo de French y Berutti, como si yo fuera el dueño de la marca, cosas muy lindas, tener al Indio que escuchaba mi columna, después le mandaba a Mario comentarios, hermosos recuerdos de la radio”.

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