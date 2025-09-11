Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La caletense Julieta Díaz Taborelli (20) logró el primer puesto en el rubro Canto en la Performer Cup 2025, una competencia que fusiona arte y deporte de alto rendimiento, organizada por la Federación Internacional de las Artes Escénicas y Deportivas (FIPASS).

“Empecé cantando a los 14 años en el festival de Caleta. Tuve un recorrido lindo en el mundo del folclore, este año fui al Precosquín 2025 y pasamos a la final en el rubro Dúo Vocal con mi grupo Tierra y Viento, así que estoy superfeliz. También hemos tenido la posibilidad de ganar el pingüino de oro en Pico Truncado y he tenido la posibilidad de participar en el casting de La Voz, fue una experiencia muy hermosa también”, contó en Radio LU12 AM680.

“La música me ha dejado experiencias súper lindas, ya han pasado seis años desde que comencé con la música y fue muy lindo todo lo que lo que viví”, acotó.

La santacruceña clasificó y representará a Argentina en la Intercontinental en 2026.

Para ganar el primer puesto en la Performer Cup, la santacruceña superó la instancia regional que se realizó en Caleta Olivia y compitió en la nacional, que tuvo lugar en julio, en Buenos Aires.

“Tuve la maravillosa oportunidad de haber ganado y tener el mejor puntaje en el rubro Canto. Ahora queda la Intercontinental en México que sería en el 2026″, manifestó.

En caso de ganar en la Intercontinental, la última instancia es el Mundial en Roma, Italia.

Pensando en Acapulco

Para poder viajar y representar a Argentina, Díaz Taborelli deberá reunir una importante suma de dinero. “Estoy tratando de hacer shows, peñas o venta de empanadas, por lo menos una vez al mes, y también pidiendo ayuda a las autoridades. Los chicos que van a viajar de otros lugares de Cuyo, de Litoral, han pedido ayuda a sus provincias y la han recibido, así que sería buenísimo si a mí también me pueden ayudar“, expresó.

“Necesito más que nunca que me ayuden, que me apoyen en esto”.

En cuanto a los costos, mencionó: “En México todo es en dólares, estuvimos averiguando un pasaje y desde Comodoro Rivadavia, en este momento, saldría alrededor de 5 millones. Al no tener una fecha estimativa de cuando tengo que viajar, se complica sacar el pasaje ahora y que me salga más barato, así que estoy tratando de hacer lo que sea para reunir el dinero”.

Cabe mencionar que en la etapa nacional, la cantante no contó con ningún tipo de apoyo. “Lo único que nos habían prometido en su momento era la bandera de Santa Cruz y no la tuvimos, tuvimos que pedir una prestada”.

Haber ganador la etapa nacional para Díaz Taborelli es “algo gigante, representar a mi país, a mi provincia, así que necesito más que nunca que me ayuden, que me apoyen en esto”.

“Este torneo, además de haberme dado ese trofeo tan hermoso, me dio la oportunidad de tener una beca en Paraná, Entre Ríos, para estudiar Artes Escénicas, estoy supercontenta con eso. Y si ganas en la Intercontinental, pasas directamente al Mundial, eso ya es una locura y ya sos parte ya de la selección argentina”, explicó.

“Es una oportunidad muy grande”, subrayó.

Por último, destacó el acompañamiento de familiares y amigos. “Son los que me han ayudado en esto, súperfeliz, el logro es todo dedicado a ellos“, cerró.