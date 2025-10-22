Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con entrada libre y gratuita, este jueves, de 09:00 a 18:00, será el último día para recorrer la muestra “Pañuelo” en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli de Río Gallegos.

Además se suman al recorrido las producciones realizadas en el taller “Pañuelos en Red”, una experiencia participativa que reunió a la comunidad en torno al arte y la memoria compartida.

La muestra para la que Paola de Smet d’Olbecke y Bettina Muruzábal reunieron 29 obras de artistas de la Patagonia argentina-chilena, inició su recorrido en mayo en la Casa Azul del Arte en Punta Arenas. Tras su paso por la capital santacruceña, donde además se realizó la performance “Santa Cruz, Territorio con Memoria”, la exposición que presenta trozos de algodón de 28 x 28 cm intervenidos, continuará itinerando.

En el marco de la Semana del Mar, desde el miércoles 29 de octubre al domingo 02 de noviembre, la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UASJ) recibirá la muestra, a cargo de Muruzábal, curadora del proyecto en San Julián, en la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón.

La inauguración de la muestra tendrá lugar este miércoles 29 a las 19:00. Al día siguiente, de 17:00 a 20:00, se desarrollará el taller creativo “Pañuelos en Red”, con cupo e inscripción previa, en tanto que el viernes 31 de octubre, desde las 17:00, se realizará la visita guiada con los artistas para la comunidad en general.

Por último, tanto el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, la muestra estará abierta al público.