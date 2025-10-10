Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA. Desaparecidos en Santa Cruz. 1976-1983”, se lee en el pañuelo blanco que una mujer sostiene extendido y alza mientras camina en el interior del Museo de Arte Eduardo Minnicelli.

Suena “Hablo de un hombre común” de Héctor “Gato” Ossés y van apareciendo más pañuelos, 19 en total, en cada uno de ellos se puede ver la fotografía y el nombre de santacruceños y santacruceñas que desaparecieron durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Extienden los pañuelos, los alzan y los exhiben para que el público los vea, los conozca y no los olvide. Después, caminan y los entregan para ser colgados frente a una ventana.

La performance se llama “Santa Cruz, Territorio con Memoria” y fue creada por Bettina Muruzábal para la inauguración de la muestra colectiva itinerante “Pañuelo”, que tuvo lugar en la noche de este jueves en Río Gallegos.

“Eran pibas y pibes jóvenes, enternece conocer cada una de sus historias”. BETTINA MURUZÁBAL

“Cada espacio dice el modo posible de hacer la producción de la muestra, en Río Gallegos, el pañuelo tomó una dimensión política y es ahí donde aparece un trabajo de investigación sobre los 19 desaparecidos de Santa Cruz, poco se sabe o en general se cree que esto no sucedió o que hubo una sola persona desaparecida y en realidad son 19 vinculados con la provincia de Santa Cruz“, repasó Muruzábal, en diálogo con La Opinión Austral, tras la inauguración de la muestra.

Los 19 son Viviana Admetlla, Juan José Antúnez, Andrés Armendáriz, Adriana Barcia, Joaquín Cornelio Barrena Pando, Marta Ofelia Borrero, Gerardo María Brugo Marcó, Ricardo Cittadini, Margarita Delgado, Elisabeth Liliana Franco, Héctor Manuel Irastorza, Pedro Llorente, Federico Lüdden, Oscar Montoya, Oscar Rampoldi, Juan Carlos Rosell, Daniel Alberto Toninetti, Inés Margarita Uhalde y Segundo Villagra.

El desconocimiento a nivel social “hace que volver a hacer memoria nunca alcance, falta mucha difusión. Eran pibas y pibes jóvenes, enternece conocer cada una de sus historias“, expresó.

Yessica Contreras, Martin Leoz, Pablo Rastelli, Damián Cardozo, Sol Lalanne, Jorgelina Ibáñez, Gabe Macede, Melisa Monzón, Soraya Gómez, Mercedes Mosso, Guadalupe Auzoberría, Javier Fonseca, Andrea Muñoz, Micaela Tittarelli, Graciela Rodríguez, Patricia Viel, Susana Ayala, Romina Perrone y Juan Infante fueron quienes alzaron los pañuelos que con el de Muruzábal de “MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA. Desaparecidos en Santa Cruz. 1976-1983” daba contexto a la presentación.

“Hubo mucha emoción entre las personas que trabajaron en la performance porque a cada uno le tocó el que le tenía que tocar, se emocionaron mucho por los vínculos que podrían establecer con esas personas en el presente”, mencionó.

“Pañuelo” reúne 29 obras de artistas de la Patagonia argentina-chilena.

“Del registro de la performance también se arma una obra que se conforma con una ventana en la que da toda la luz, los pañuelos van a quedar donados al patrimonio del Museo de Arte Eduardo Minnicelli”, agregó.

En Chile, el pañuelo también tiene un significado en el acto de visibilización de los desaparecidos cuando se baila la “Cueca sola”.

En exposición

“Pañuelo”, la muestra para la que Paola de Smet d’Olbecke y Bettina Muruzábal reunieron 29 obras de artistas de la Patagonia argentina-chilena, inició su recorrido en mayo en la Casa Azul del Arte en Punta Arenas. Ahora en Río Gallegos, cada trozo de algodón de 28 x 28 cm intervenido, continuará expuesto hasta el 23 de octubre.

“Pañuelo” se inauguró este jueves en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Invito a que vengan a ver la muestra, decimos mucho de Patagonia”, cerró la curadora.

